تحديد موعد قمة بين الاتحاد الأوروبى وأوكرانيا 3 فبراير المقبل فى كييف

اتفق الرئيس الأوكرانى فولديمير زيلنيسكى مع رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبى أورسولا فون دير لاين فى مكالمة هاتفية، تحديد موعد القمة الأوكرانية يوم 3 فبراير، ومناقشة خطط لمزيد من الدعم المالى والعسكرى من الاتحاد الأوروبي.

وتعقد القمة المقبلة بين الاتحاد الأوروبى وأوكرانيا فى 3 فبراير فى العاصمة الأوكرانية كييف، وفقًا لما أعلنه مكتب الرئاسة الأوكرانى.

وبالنسبة للاتحاد الأوروبى، لن يحضر رؤساء الدول والحكومات الاجتماع، ولكن فقط فون دير لاين ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبى تشارلز ميشيل، وكان متحدث باسم ميشيل قد أعلن ذلك بالفعل فى ديسمبر.

وفى ديسمبر، وافق رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبى على مساعدة مالية جديدة لأوكرانيا تصل إلى 18 مليار يورو. سيتم استخدام الأموال لتمويل المستشفيات والمدارس، من بين أمور أخرى. من المقرر أن تتدفق فى شكل قروض مخفضة بشكل كبير فى شرائح شهرية بقيمة 1.5 مليار يورو لكل منها.

ومنذ بداية الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا، فرضت دول الاتحاد الأوروبى عقوبات عديدة على روسيا. فى يونيو، منح الاتحاد الأوروبى أوكرانيا ومولدوفا وضع المرشح.

ودعا زعيم حزب الشعب الأوروبى إلى تسليم أسلحة جديدة وأفضل إلى أوكرانيا، وقال ويبر: إذا لم نعزز أوكرانيا، فقد يكون عام 2023 أسوأ من العام الماضى، لذلك، يجب على الحكومة الفيدرالية تنسيق تسليم الدبابات الحديثة مع شركاء الناتو.