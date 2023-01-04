الاتحاد الأوروبي يدعو كوريا الشمالية لوقف تصعيد التوترات العسكرية

أ ش أ

جدد الاتحاد الأوروبي دعوته إلى كوريا الشمالية بسرعة وقف تصعيد التوترات العسكرية، بما في ذلك عمليات إطلاق الصواريخ وتوغلات الطائرات بدون طيار خارج حدودها على غرار ما حدث خلال الأيام الماضية.



وذكرت دائرة الشئون الخارجية التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي قبل ساعات، أن استمرار انتهاك كوريا الشمالية لقرارات مجلس الأمن الدولي والتصريحات الأخيرة التي تشير إلى أنها تعتزم مواصلة مثل هذه الأعمال غير القانونية لا يساعد الشعب الكوري الشمالي على الإطلاق.



وحث الاتحاد الأوروبي - في ختام بيانه - بيونج يانج على اتخاذ خطوات ذات مصداقية نحو نزع السلاح النووي بشكل كامل وقابل للتحقق ولا رجوع فيه.



وكان الجيش الكوري الجنوبي قد أعلن أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا فوق بحر اليابان نحو شرق شبه الجزيرة الكورية في الساعات الأولى من صباح يوم أمس الأول بحسب التوقيت المحلي. وجاءت هذه الخطوة بعد أقل من 24 ساعة، من إطلاق كوريا الشمالية لثلاثة صواريخ باليستية.