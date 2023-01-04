تايلاند: أي إجراءات متعلقة بكورونا لن تميز بين المسافرين من أي بلد

أ ش أ

أكد وزير الصحة العامة التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول، اليوم الأربعاء، أن أي تدابير جديدة متعلقة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، يتم تبنيها في تايلاند، سوف يتم تفعيلها دون التمييز تجاه المسافرين من أي بلد، بما في ذلك الصين.



وأضاف وزير الصحة التايلاندي - بحسب ما نقلت عنه صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية على موقعها الإلكتروني - أنه أثناء إقامتهم في تايلاند، سوف يتم نصح الزوار بحماية أنفسهم من خلال ارتداء كمامات الوجه في الأماكن العامة وداخل المركبات العامة، إلى جانب غسل اليدين بانتظام، وإجراء اختبارات الإصابة بفيروس كورونا.



ويلتقي تشارنفيراكول، غدًا الخميس، وزير النقل التايلاندي ساكسايام تشيدتشوب، من أجل مناقشة اتخاذ إجراءات خاصة بالزائرين القادمين من الصين، والتي من المقرر أن تعمل على تخفيف قواعد السفر المتعلقة بمكافحة تفشي فيروس كورونا، اعتبارًا من الثامن من يناير الجاري.



يذكر أن المسافرين من الصين يواجهون الآن قيودًا عند دخول أكثر من 12 بلدًا، مع تصاعد القلق بشأن ارتفاع حالات الإصابات بفيروس كورونا هناك، وتضم الولايات المتحدة واليابان وكندا وأستراليا، إلى جانب العديد من الدول الأوروبية، التي أصبحت تطلب إجراء اختبار سلبي لفيروس كورونا قبل الوصول إلى مطاراتها.