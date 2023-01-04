تأجيل محاكمة عامل قتل صديقه بعد رفضه رد مبلغ مالى بالخصوص إلى مارس المقبل

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 15934 لسنة 2021 جنايات الخصوص، والمقيدة برقم 3973 لسنة 2021 كلي جنوب بنها، أن المتهم "محمود ا ا"، 27 سنة، عامل، مقيم المرج بالقاهرة، لأنه في يوم 24 أبريل 2021، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية، قتل المجني عليه "علاء أحمد عبد الباري أحمد"، عمداً مع سبق الاصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وما أن ظفر به إلا واستل سلاحاً أبيض "سكين"، وكال له طعنة واحدة استقرت بصدره قاصداً إزهاق روحه فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته علي النحو المبين بالأوراق

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أحرز سلاحاً أبيض "سكين"، بغير مسوغ قانوني، علي النحو المبين بالتحقيقات.

كانت تحريات رجال المباحث، توصلت لنشوب مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم على أثر خلف مالي فيما بينهما، قام الأخير على أثرها باستلال سلاح أبيض "سكين"، وسدد له طعنة استقرت بصدره قاصداً قتله فأحدث إصابته التي تسببت في وفاته، ونفاذا لقرار النيابة العامة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وأقر المتهم بتحقيقات النيابة العامة بقيامه بالتعدي على المجني عليه باستعمال السلاح الأبيض "سكين" المضبوط واحداثه لإصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ، وذلك على أثر مشادة كلامية نشبت بينهما بسبب مبلغ مالي اقترضه منه المجنى عليه قبيل الواقعة ورفض رده.