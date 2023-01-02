إحالة عامل للمفتي لاتهامه بقتل زوجته بسبب خلافات زوجية في الخصوص

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة ، الدائرة التاسعة، برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين محمد عبد المنعم نصر، وأحمد شحاته هلال، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبري، بإحالة عامل قتل زوجته "ربة منزل" بسبب خلافات زوجية بينهما بالخصوص بمحافظة القليوبية، لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه جراء ما اقترفه، وحددت جلسة 7 فبراير المقبل للنطق بالحكم.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 7506 لسنة 2021 جنايات الخصوص، والمقيدة برقم 1460 لسنة 2021 كلي جنوب بنها، أن المتهم "منصور ص م"، 29 سنة، عامل بمطعم، مقيم دائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، قتل المجني عليها "آية علي محمود عامر، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها، لسبق الخلف بينهما، وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيض وأدوات - آتِ وصفهم - وما أن ظفر بها حتى انهال عليها بعدة طعنات بمواضع متفرقة يجسدها قاصدا قتلها فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض "سكين" وأدوات "مقص - قطع زجاجية"، مما تُستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وكشفت تحريات رجال المباحث، قيام المتهم بارتكاب الواقعة على إثر خلاف سابق بينه وبين المجني عليها - زوجته - فانتوى قتلها فأعد لذلك الغرض سلاحاً أبيض "سكين" وأدوات "مقص - قطع زجاجية"، وما أن ظفر بها حتى انهال عليها بعدة طعنات استقرت مواضع معرفة بجسدها فأحدث بها إصابات موصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها.

فيما قررت شقيقة المجني عليها الصغرى "يارا علي محمود عامر"، 9 سنوات، بورود مكالمة هاتفية لها من قبل المتهم يخبرها فيها بقتل شقيقتها المجني عليها.