بعد خسارة المنافسة على رئاسة النواب الأمريكى 3 مرات.. مكارثى: يمكننى الفوز

كتبت: نهال أبو السعود

أعرب كيفين مكارثي زعيم الجمهوريين في مجلس النواب بالكونجرس الأمريكي، عن تفاؤله بالفوز برئاسة المجلس في دورة الكونجرس الجديدة التى تبدأ الانعقاد هذا الأسبوع، على الرغم من خسارته مساء أمس بعد ثلاث عمليات اقتراع فاشلة، مما أدي لاحتمال فوزه بالمنصب بأقل من 218 صوت، بعد اجتماع مع عدد من حلفائه.

قال مكارثي: "لديك 202 صوتًا ، لذا فأنت بحاجة إلى 11 صوتًا إضافيًا من الناحية الفنية للفوز.. الديمقراطيين لديهم 212 صوتا. تحصل على 213 صوتًا ، ولا يقول الآخرون اسمًا آخر ، هكذا يمكنك الفوز. يمكنك الفوز برصيد 218. يمكنك الفوز برصيد 222. ولكن إذا كنت تريد أن تنظر في كيفية القيام بذلك"

وفقا لشبكة ان بي سي، يتم انتخاب رئيس مجلس النواب بأغلبية جميع الذين يصوتون لمرشح معين ، وليس بالضرورة جميع الأعضاء، أولئك الذين يصوتون "حاضرون" وأولئك الغائبون لا يحتسبون في هذا المجموع ، مما يخفض عدد الأصوات الحاسمة.

في الاقتراعات الثلاثة مساء امس، صوّت جميع الأعضاء البالغ عددهم 434 في جميع بطاقات الاقتراع ، مما جعل حد الأغلبية عند 218. في الاقتراعين الأول والثاني ، حصل مكارثي على 203 أصوات ، وزعيم الأقلية في مجلس النواب ، حكيم جيفريز (ديمقراطي من نيويورك) ، حصل على 212 صوتًا ، و 19 مكارثي. صوت المعارضون لمرشحين آخرين.

وفي التصويت الثالث ، انضم عضو 20 إلى المنتقدين ، مما جعل مكارثي في المرتبة 202 ومع ذلك ، ليس من الواضح كيف لم يتمكن مكارثي فقط من الفوز بأكثر من 11 في المجموعة للتصويت له ، ولكن جعل التسعة الآخرين لا يصوتون لمرشح.

من جانبه، لا يستبعد مكارثي احتمال الفوز بـ 218 صوت، وقال: "إذا أردنا الوصول إلى الرقم 218 ، علينا أن نواصل الحديث"، مشيرا الى إن معظم القواعد تغيرت وأن القضايا ذات الأولوية مع مجموعة كتلة الحرية في مجلس النواب اليمينية المتطرفة قد تمت تسويتها ، وأن قضية التسوية بشأن "اقتراح الإخلاء" - وهي خطوة لفرض التصويت على عزل رئيس مجلس النواب - كان "انتهى".