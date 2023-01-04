الرقابة الإدارية تزور البابا تواضروس للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

كتب: محمد الأحمدى

استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم، وفدًا من هيئة الرقابة الإدارية، حيث قدم الوفد التهنئة لقداسته بمناسبة العام الجديد وعيد الميلاد المجيد.



الرقابة الإدارية مع قداسة البابا

وزار الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية اليوم الأربعاء قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية اليوم للتهنئة بعيد الميلاد المحيد برفقة وفد كنسي.

وقال رئيس الأساقفة: السيد المسيح لا يكفيه يوم واحد للاحتفال به لكن كل أيام العام احتفال بالسيد المسيح، مؤكدًا أن الكنائس بالأعضاء فى جسد المسيح الواحد.

وأضاف رئيس الأساقفة: نتطلع للقاء قداستكم قريبًا باحتفال مجلس كنائس مصر والذي يضم عائلة المسيح المصرية.

وأكد رئيس الأساقفة: الطائفة الأسقفية مستعدة لتقديم كل الدعم داخل مجلس كنائس مصر، وبالاشتراك مع الأزهر لمجابهة كل التيارات الفكرية المغالطة للإيمان المسيحى.



جانب من زيارة الوفد

من جانبه، قال البابا تواضروس: ككنائس نقف موقف اجتماعى وإيمانى وأخلاقى أمام كل التحديات التى تواجه الكنيسة في الوقت المعاصر إذ نواجه كثير من التيارات الفكرية المُخربة للعقيدة المسيحية كقضايا كالالحاد والمثلية.

وشدد البابا على إن دور مجلس كنائس مصر أن يتفاعل مع مثل هذه الأمور ويستند للكتاب المقدس فى مجابهتها لإعلان الحق الإلهى فلا نقدر أن نكون جزء من إيمان الكنيسة بدون أن نعيش حياة المسيحية الحقيقية.

ووصف البابا الكنيسة بأنها هى من تكون دائما صوت الحق مضيفًا: إذا فقدنا الحق فقدنا كل شئ فدورنا حفظ نقاوة الحياة الإنسانية.

حضر اللقاء من الكنيسة الأنجليكانية كلاً من الأرشيدياكون عماد باسيليوس رئيس مجلس القساوسة والعميد هانئ شنودة عميد منطقة القنال والعميد ديفيد عزيز عميد كنائس الإسكندرية والقس يشوع يعقوب عميد مساعد بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك والقس ياسر كوكو مساعد المطران الخدمة السودانية بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك والقس جيف جيكوب راعى الخدمة الإنجليزية بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك والقس فايز نادى راعى الكنيسة الأسقفية بمدينة السلام والقس ميشيل ميلاد راعى الكنيسة الأسقفية بالجيزة ومن الكنيسة القبطية حضر الأنبا دانيال أسقف المعادى والأنبا أرميا الأسقف العام والأنبا يوليوس مصر القديمة والأنبا ميخائىل أسقف منطقة حدائق القبة.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أصدرت تنبيهات بشأن المشاركة فى قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى يترأسها قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.