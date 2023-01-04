"الجوز بـ20 جنيه".. حمام أبراج الإدارة الزراعية بقطور غربية يحطم الأسعار

فريق المحافظات

تمتلك الإدارة الزراعية بقطور بمحافظة الغربية مجموعة من أبراج الحمام والتي يصل عددها لـ 11 برجا تضم آلاف الأزواج من الحمام الجبلي البري، والذي يعد من الحمام المقاوم للأمراض ويعتمد بشكل أساسي على نفسه في تناول الطعام من خلال التنقل بين الحقول لجمع الطعام بجانب الطعام الذي يقدم له.

وأنشأت هذه الأبراج منذ ستينيات القرن الماضي على مستوي الإدارات الزراعية بالمحافظات كمشاريع انتاجية وتوفير مصدر للبروتين للجمهور بسعر مناسب أقل من مثيلتها بالأسواق لرفع العبء عن كاهل المواطنين، حيث يباع الحمام يوم الأربعاء من كل أسبوع للجمهور بسعر 20 جنيها للزوج.

وتحظي الأبراج والحمام برعاية واهتمام ومتابعة مستمرة من الدكتور خالد أبو شادي وكيل وزارة الزراعة والمهندس فخري باز مدير عام الثروة الحيوانية بمديرية الزراعة بالغربية.

يقول المهندس مجدي الخليفة مسئول الإشراف على أبراج الحمام بالإدارة الزراعية بقطور، لـ اليوم السابع، إن أبراج الحمام مقامة منذ الستينيات وتولي العمل كمشرف عليها منذ التسعينيات وتضم أعدادا كبيرة من الحمام البري الجبلي ويتكاثر بصفة مستمرة ويعتمد بشكل أساسي على نفسه في البحث عن الطعام بجانب ما يتم تقديمه له من طعام.

وأضاف أن أهم ما يميزه أنه مقاوم للأمراض التي قد تصيب الأنواع الأخري من الحمام وأيضا نسبة التناسل فيه عالية، ويعطي إنتاجا أكبر من الزغاليل، مشيرا أن كل برج يضم متوسط 400 زوج حمام وتضم هذه الأبراج آلاف الأزواج من الحمام، ويتكون البرج الواحد من 2000 قدوس منها ما هو فتحات للتهوية ومناور وأيضا لتزاوج الحمام ووضع البيض.

وأشار إلى أنه يتم جمع الزغاليل بواسطة العمال ويتم عرضها للبيع أمام الجمهور يوم الأربعاء بمعرفة اللجنة المشكلة للإشراف على البيع، مؤكدا أن الزوج الواحد يباع بـ 20 جنيها ويحظى الحمام بإقبال كبير من المواطنين على الشراء، مؤكدا أن هذا السعر أقل بكثير عن الحمام الذي يتم بيعه بالسوق والذي يصل سعره لـ80 جنيها.

وتابع أن البيع بتوقف منذ شهر أكتوبر وحتى شهر فبراير بسبب انخفاض درجات الحرارة والتي تؤدى لقلة الإنتاج.

من جانبه، قال المهندس سامى أبو نار مدير إدارة قطور الزراعية، إن هناك عدد من المشروعات الانتاجية بإدارة قطور منها مشروع أبراج الحمام ومشروع مناحل العسل ومشروع الصوب الزراعية، مشيرا إلى أنه يتم صيانة ابراج الحمام بصفة دورية وتقديم الخدمات البيطرية للحمام للحفاظ على الجودة الإنتاجية بصفة مستمرة.

وأشار إلى أن الحمام يتم بيعه يوم الأربعاء من كل أسبوع للجمهور عن طريق لجنة مشكلة من الإدارة للإشراف على البيع ويتم البيع بسعر 20 جنيها للزوج.

وأضاف أن الحمام الموجود بالأبراج من الانواع المقاومة للأمراض ويعطي أيضا كفاءة انتاجية عالية على مدار العام.

وتابع أن الإدارة يوجد في حيازتها حقل ارشادي كبير ويتم توجيهه حسب توجهات الدولة، وحاليا تم زراعته بمحصول القمح صنف 95 بجودة عالية للمساهمة في توفير رغيف الخبز للشعب المصري.

وأشار إلى أن الإدارة تضم أيضا صوبة زراعية منزرعة بالخيار وتعطي إنتاج متميز ويلقي بإقبال كبير من المواطنين للشراء بعد حصاده والذي يتمتع بمميزات خاصة، مضيفا أن الإدارة تضم أيضا منفذ كبير لبيع منتجات وزارة الزراعة بأسعار أقل من مثيلتها بالأسواق لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأوضح أن الإدارة تمتلك منحل لإنتاج عسل النحل والذي يتمتع بمذاق وجودة عالية ويحظي بقبول كبير من المواطنين فور علمهم بجاهزيته للبيع.

وأشار إلى أن هناك توجيهات مستمرة من الدكتور خالد أبو شادي وكيل وزارة الزراعة بتقديم خدمات إنتاجية للمواطنين بأسعار بسيطة ومخفضة أقل من مثيلتها بالأسواق لرفع العبء عن كاهلهم.