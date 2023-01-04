التعليم: لا امتحانات فى أيام إجازات عيد الميلاد لطلاب النقل بالترم الأول

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه تمت مراعاة إجازات عيد الميلاد المجيد بجداول امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل، مشددة على أن الإدارات التعليمية راعت أيام الإجازات الرسمية أثناء وضع جداول الامتحانات ولن تعقد اختبارات أيام 7 و8 يناير الجارى، وستنطلق الاختبارات بداية من 9 يناير فى المواد الدراسية الأساسية.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ضوابط عقد الاختبارات الإلكترونية، للصفين الأول والثانى الثانوى العام، موضحة أن الامتحانات تعقد على مستوى الإدارات التعليمية من خلال موجه أول المادة بدعم من إدارة التطوير التكنولوجي على أن تشمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختبار من متعدد بنسبة 85%، ويكون الامتحان إلكترونيا أو مقاليا في وقت واحد وهو الزمن المحدد للامتحان.

وأكدت المديريات التعليمية أنه يتم توفير فرد أمن بكل إدارة في مقر وضع الأسئلة مصاحب للموجه الأول للمادة ومسئول التطوير التكنولوجى أثناء رفع الامتحان على المنصة، ويتم تحميل أسئلة الاختبارات على منصة الامتحانات بنفس ترتيب المواد طبقا لجدول الامتحان المعد من المديرية على أن يبدأ تحميل الامتحانات على المنصة بداية يناير المقبل على أن يتم الحفاظ على سريتها.

وشددت المديريات التعليمية على أن الحفاظ على سرية الأسئلة الإلكترونية أو الورقية للامتحانات مسئولية الإدارات واللجنة الفنية المسئولة عن وضع الامتحانات، مشيرة إلى أن الاختبارات تتم مع تطبيق كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على سريتها والتصدى للغش الإلكترونى.

وأشارت المديريات التعليمية إلى أنه تعقد امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع طبقا للجدول المعد والمعلن من قبل المديرية، وفى حال حدوث مشكلة تقنية فى أى مادة يتم أداء الامتحان ورقيا لهذه المادة فى نفس موعد الامتحان المحدد بالجدول وعمل محضر اثبات حالة عن المسألة ووصفها وصفا دقيقا.