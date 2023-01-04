البورصة: تنفيذ صفقة على "حدائق بلازا للاستثمار العقارى" بقيمة 51 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية عن تنفيذ صفقة على شركة حدائق بلازا للاستثمار العقاري والتشييد والبناء بحجم تداول 5.1 مليون سهم بقيمة 51 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على شركة الأخوة للاستثمار بحجم تداول 98 ألف سهم بقيمة 9.8 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية ، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 5.4 مليون سهم بقيمة 65.5 مليون جنيه.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع للمؤشرات، باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 22 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.013 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 3.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 115.6 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.62% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.84%، والعرب على 6.55%، واستحوذت المؤسسات على 25.81% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.18%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 220.2 مليون جنيه، 3.7 مليون جنيه، 62.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 1.9 مليون جنيه، 255.5 مليون جنيه، 28.5 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.25% ليغلق عند مستوى 15557 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 2733 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.08% ليغلق عند مستوى 18862 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.22% ليغلق عند مستوى 6399 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 2911 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 4339 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 3615 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1285 نقطة.