اليوم السابع
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الجمعة، 27 مايو 2022 09:00 م
أكرم القصاص
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شركة ماريوت الدولية توقع عقد مع حدائق بلازا لادارة أول فندق لها فى الساحل الشمالى

الجمعة، 27 مايو 2022 08:03 م
شركة ماريوت الدولية توقع عقد مع حدائق بلازا لادارة أول فندق لها فى الساحل الشمالى الساحل الشمالى

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فى مفاجأة تعكس اهتمام الشركات العالمية بمصر وقعت ماريوت العالمية عقد مع شركة حدائق بلازا للاستثمار العقارى والتشييد والبناء، لإدارة أول فندق لها فى الساحل الشمالى مصر، تحت اسم "ماريوت جراولة – الساحل الشمالى". 
 
وتم توقيع اتفاقية الإدارة بين ماريوت الدولية وحدائق بلازا فى مكتب أندرسن مصر، بعد عدة أشهر من المفاوضات.
 
ويتألف الفندق من 400 غرفة داخل منتجع راقى به وحدات فندقية للبيع، وتم توقيع عقد إدارة الفندق عن شركة ماريوت، شادى حسن، نائب الرئيس - تطوير السكن فى ماريوت الشرق الأوسط وأفريقيا، وپول سابا، نائب الرئيس وكبير المستشارين فى ماريوت، وعن حدائق بلاذا الدكتور نافع عبد الهادى والسيد أحمد سليمان وعن أندرسن مصر سيلفيا سيدراك المحامية الشريك باندرسن مصر والنائب سليمان وهدان عضو مجلس إدارة أندرسن مصر.
 
وتعد شركة حدائق بلاذا واحدة من أكبر الشركات العقارية فى مصر ولها مشاريع ضخمة بالعاصمة الإدارية الجديدة تم تسليمها بالفعل للعملاء.
 
من المتوقع فى غضون أسبوعين، أن يشهد فندق ماريوت الزمالك حفل كبير بمناسبة هذا الحدث الاستثنائى.
 
 

شركة حدائق بلازا

ماريوت الدولية

حدائق بلازا

ماريوت

خبر

الساحل الشمالي


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