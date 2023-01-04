استمرار هطول الأمطار بكفر الشيخ وانتشار معدات مجالس المدن لرفع تجمعات المياه

كفر الشيخ- محمد سليمان

تشهد عدد من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، استمرارا لهطول الأمطار، وانتشرت معدات مجالس مدن بيلا وبلطيم والبرلس ومصيف بلطيم، لرفع مياه الامطار، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

شهدت مدينة بيلا، هطول أمطار غزيرة ضمن تقلبات الحالة الجوية التي تشهدها محافظة كفر الشيخ، وانتشرت جميع الأطقم ومعدات مجلس المدينة بكافة الأماكن والمناطق في المدينة، لرفع تجمعات مياه الأمطار.

وتابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، صباح اليوم أعمال رفع بعض تجمعات مياه الأمطار بشوارع وميادين المدينة، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بانتشار جميع المعدات والأطقم والأجهزة على الفور وفقاً لخطة العمل المسبقة للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين مدن وقرى المحافظة بالتنسيق بين فرق العمل بالوحدات المحلية، وشركة المياه والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية.

وأوضح رئيس مدينة بيلا، أن مياه الأمطار وصلت إلى غزيرة بالمدينة وتسببت ببعض التجمعات التي قامت معدات وسيارات مجلس المدينة بالتعامل معها على الفور، مؤكدًا استمرار تمركز سيارات ومعدات مجلس المدينة بالتزامن مع جاهزية معدات المحلية بالقرى للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار فور حدوثها بالمدينة وقري مركز بيلا.

وتابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم: استمرار رفع مياه الامطار من شواطئ المصيف ومن الشوارع، بحضور نواب مجلس المدينة، كما تابع وائل فرج، رئيس مدينة البرلس، رفع مياه الأمطار من الشوارع، و رافد الطريق الدولي الساحلي، وبمدخل مدينة البرلس.

كما تابع اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة يبلطيم، استمرار رفع مياه الامطار، بأحياء مدينة بلطيم، والشوارع والميادين، وقرى مركز بلطيم، وتسليك صفايات الأمطار.

وأعلنت هيئة الأرصاد المصرية أنه مع بداية العام الجديد تكون الأمطار هي سمة الفترة القادمة، والأمطار هي الظاهرة المؤثرة خلال الفترة المقبلة؛ حيث تتساقط على السواحل الشمالية والوجه البحري تكون متفاوتة الشدة ؛ تتراوح من خفيفة إلى متوسطة وفي أحيان أخرى تكون غزيرة على بعض المناطق؛ بسبب رياح شمالية شرقية تدفع كميات من الرطوبة على المناطق الساحلية خاصة" ؛ كما تكون الأجواء باردة في أغلب الأحيان والصغرى على القاهرة 10 درجات، كما تتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد.



رفع مياه الأمطار ببلطيم



رفع مياه الأمطار بفوه



رفع مياه الأمطار بمصيف بلطيم