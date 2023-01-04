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إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص الأحد بمناسبة عيد الميلاد المجيد

الأربعاء، 04 يناير 2023 12:32 م
إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص الأحد بمناسبة عيد الميلاد المجيد حسن شحاتة وزير القوى العاملة
كتبت – مرام محمد

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أعلن حسن شحاتة وزير القوى العاملة، أن الأحد المقبل الموافق 8  يناير 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بدلا من يوم السبت الموافق 7 يناير 2023، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

 

وبحسب بيان صادر عن الوزارة  اليوم الأربعاء، أن ذلك جاء في قرار أصدرته الوزارة، بأن يكون يوم الأحد المقبل، الموافق 8 يناير 2023، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في شركات القطاع الخاص، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك في إطار الحرص على توحيد موعد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة – كلما أمكن ذلك – تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد.

 

وقال الوزير: إن ذلك يأتي في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 17 ) لسنة 2023، بشأن تحديد إجازة عيد الميلاد المجيد في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الأعمال العام والقطاع الخاص،وأوضح الوزير أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلي هذا الأجر.

 

وهنأ وزير القوى العاملة المسيحيين، بمناسبة احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد، داعيا الله أن يعيده عليهم وعلى جموع المصريين بالصحة والخير والبركات، مؤكدا أن شعب مصر "نسيج واحد" تحت مظلة "جمهورية جديدة" أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

 

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