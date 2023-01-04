ألمانيا تعتقل 3 نشطاء حاولوا قطع الطريق احتجاجا على التعامل مع قضية المناخ

كتبت: هناء أبو العز

ألقت الشرطة الألمانية، صباح اليوم القبض على 3 من نشطاء المناخ ، حاولوا قطع الطريق و تدمير مجموعة من الصخور الموجودة بجانب الطريق في محاولة لإعلان احتجاجهم على التعامل مع قضية المناخ.

وكان عدد من نشطاء المناخ بجموعة "الجيل الأخير" الاحتجاجية قد أعلنوا تظاهرهم اليوم، واغلاق الطريق بالعاصمة الألمانية برلين، ووضعوا الحواجز وإشارات تحذير على الطريق هناك.

وأحضر المتظاهرون آلة ثقب الصخور وأوصلوها بمصدر للطاقة وكانوا على وشك البدء في هدم الطريق قبل أن تعتقلهم الشرطة .

وكان مجموعة من نشطاء المناخ حاولوا من قبل إغلاق الشوارع فى برلين، احتجاجًا على هدر الطعام ومطالبين بقرارات من أجل زراعة أكثر استدامة.

وجاءت التظاهرة، بعد أن اثبتت الدراسات أنه يتم التخلص من حوالي عشرة ملايين نوع من الأطعمة كل عام فى ألمانيا، مما يؤدي إلى إنتاج 22 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.

وقالت المجموعة، التي تطلق على نفسها اسم تمرد الجيل الأخير، إنه يمكن تقليل هذه الانبعاثات بسهولة، كما شهدت مدرجات أكبر المطارات في ألمانيا، من قبل احتجاجات من نشطاء المناخ على السفر الجوي الرخيص.

وفي بيان لهم، طالب نشطاء من الجيل الأخير من جماعة البيئة، الحكومة بالتوقف عن دعم السفر الجوي، وتوسيع عروض السفر بالقطار الرخيصة بدلا من ذلك.

ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، تعطلت الرحلات الجوية في مطار ميونيخ، وأوضحت الشرطة في جنوب ألمانيا أنه يتم حاليا تفريق الاحتجاجات وإبعاد المتظاهرين عن مدرج مطار ميونيخ واحتجازهم .