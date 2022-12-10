اليوم السابع
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الشرطة الألمانية تنهى الأزمة..اعتقال شخص قتل أمه واحتجز رهائن فى مركز تجارى

السبت، 10 ديسمبر 2022 02:48 م
الشرطة الألمانية تنهى الأزمة..اعتقال شخص قتل أمه واحتجز رهائن فى مركز تجارى الشرطة الالمانية ـ صورة ارشيفية
وكالات الأنباء

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أعلنت الشرطة الألمانية، السبت، انتهاء احتجاز الرهائن فى مركز تجارى بمدينة شرقى البلاد، بتحرير كل الرهائن.

وقالت الشرطة الألمانية في حسابها على "تويتر" إنه جرى تحرير الرهائن والأزمة في المركز التجاري بمدينة دريسدن قد انتهت.

وأضافت أنها ألقت القبض على المهاجم، الذي كان نفذ في وقت سابق عملية إطلاق نار بإذاعة محلية وقتل سيدة تبين أنها أمه، حسبما نقلت "سكاى نيوز".

وقالت إنها توفر الحماية لشخصين بدا أنهما لم يصابا بأذى.

وكانت الشرطة الألمانية عملت على إخلاء المركز التجاري من رواده، فيما انتشر العشرات من عناصرها المسلحين ببنادق آلية وكان بعضهما ملثما حول المركز.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الشرطة الألمانية أنها تنفذ عملية في مركز تجاري بدريسدن.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن مسلح لجأ إلى مركز تجاري بعد أن فتح النار في مبنى محطة إذاعية ولاية ساكسونيا التي تقع فيها دريسدن.

وقالت إن المسلح البالغ من العمر (40 عاما) قتل والدته، قبل أن يهاجم المحطة الإذاعية ويحتجز الرهان في المركز التجاري.

 

 


المانيا

احتجاز رهائن فى المانيا

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