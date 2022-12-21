نشطاء ألمان يقطعون "رأس" شجرة الميلاد فى برلين

كتب- وكالات

قطع نشطاء المناخ فى ألمانيا، رأس شجرة عيد الميلاد الرئيسية المثبتة فى ساحة بوابة براندنبورج فى العاصمة الألمانية برلين، صباح اليوم.

وأفاد نشطاء حركة "الجيل الأخير" الألمانية، بأن "سيدتين صعدتا إلى ارتفاع 15 مترا، بواسطة منصة الرفع، وقامتا بقطع الجزء العلوى من قمة شجرة عيد الميلاد، المثبتة قرب بوابة براندنبورج، فى برلين، إشارة إلى أن رأس الشجرة لا يمثل سوى رأس الكارثة البيئية القادمة".

وأوضحوا، أنه فى الوقت الذى يبحث فيه البعض عن الهدايا الفاخرة، لا يجد الكثير من الناس قوت يومهم، بسبب الدمار الذى ألحقته الفيضانات والجفاف بمحاصيلهم الزراعية، مؤكدين أن الحكومة الألمانية لا تبذل الجهود الكافية لحماية مواطنيها من الاختلال المناخى الذى ستشهده البلاد قريبا.

وأكدوا، أن الحركة لن تكف عن احتجاجاتها السلمية، خلال أعياد الميلاد، ورأس السنة الجديدة.

كما تجرى الحركة احتجاجات فى مدينة بفاريا، احتجاجا على القيود التى فرضتها الحكومة على الحركة والتجمع، قبيل أعياد الميلاد.