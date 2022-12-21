اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 05:37 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

نشطاء ألمان يقطعون "رأس" شجرة الميلاد فى برلين

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 05:02 م
نشطاء ألمان يقطعون "رأس" شجرة الميلاد فى برلين شجرة عيد الميلاد
كتب- وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قطع نشطاء المناخ فى ألمانيا، رأس شجرة عيد الميلاد الرئيسية المثبتة فى ساحة بوابة براندنبورج فى العاصمة الألمانية برلين، صباح اليوم.

وأفاد نشطاء حركة "الجيل الأخير" الألمانية، بأن "سيدتين صعدتا إلى ارتفاع 15 مترا، بواسطة منصة الرفع، وقامتا بقطع الجزء العلوى من قمة شجرة عيد الميلاد، المثبتة قرب بوابة براندنبورج، فى برلين، إشارة إلى أن رأس الشجرة لا يمثل سوى رأس الكارثة البيئية القادمة".

وأوضحوا، أنه فى الوقت الذى يبحث فيه البعض عن الهدايا الفاخرة، لا يجد الكثير من الناس قوت يومهم، بسبب الدمار الذى ألحقته الفيضانات والجفاف بمحاصيلهم الزراعية، مؤكدين أن الحكومة الألمانية لا تبذل الجهود الكافية لحماية مواطنيها من الاختلال المناخى الذى ستشهده البلاد قريبا.

وأكدوا، أن الحركة لن تكف عن احتجاجاتها السلمية، خلال أعياد الميلاد، ورأس السنة الجديدة.

كما تجرى الحركة احتجاجات فى مدينة بفاريا، احتجاجا على القيود التى فرضتها الحكومة على الحركة والتجمع، قبيل أعياد الميلاد.


نشطاء المناخ

ألمانيا

إحتجاجات

قطع شجرة عيد الميلاد

الاختلال المناخي



الموضوعات المتعلقة

بابا نويل وشجرة عيد الميلاد.. استعدادات العالم لاستقبال احتفالات الكريسماس

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 12:00 ص

أهم أخبار العالم والعرب حتى الـ12.. واشنطن تدعو رعاياها إلى عدم السفر للعراق وسوريا.. بريطانيا تواجه أكبر تدن فى مستويات المعيشة.. إضاءة شجرة عيد الميلاد لعام 2023 أربع ساعات فقط بألمانيا توفيرا للكهرباء

السبت، 19 نوفمبر 2022 12:00 ص

توفيرا للكهرباء.. إضاءة شجرة عيد الميلاد للعام الجديد 4 ساعات فقط بألمانيا

الجمعة، 18 نوفمبر 2022 09:03 م

السويد تنهى احتفالات الكريسماس والتخلص من أشجار عيد الميلاد.. صور

الخميس، 13 يناير 2022 05:46 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة