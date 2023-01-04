اليوم السابع
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ألمانيا تسجل أعلى مستوى للتضخم منذ إعادة توحيد البلاد

الأربعاء، 04 يناير 2023 03:14 م
ألمانيا تسجل أعلى مستوى للتضخم منذ إعادة توحيد البلاد التضخم -أرشيفية
كتبت: هناء أبو العز

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أكد مكتب الإحصاء الألمانى في فيسبادن، توقعات سابقة بشأن ارتفاع مستوى التضخم في ألمانيا، بشكل قياسى لأعلى مستوى منذ إعادة توحيد  البلاد قبل 33 عامًا، حيث ارتفع التضخم في ألمانيا عام 2022 إلى أعلى مستوى له منذ عام 1990، وبلغ متوسط ارتفاع أسعار المستهلك على مدار العام الماضي 7.9 % مقارنة بعام 2021.
 
وفى تقدير أولى لمكتب الإحصاء وبالمقارنة ارتفعت أسعار المستهلك في ألمانيا عام 2021 بمتوسط 1.3%.
 
وفي الوقت نفسه، أشار المكتب إلى تباطؤ ارتفاع التضخم في ألمانيا عند مستوى مرتفع في ديسمبر الماضي، حيث ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 6.8% على أساس سنوي.
 
وكانت الطاقة والغذاء هما المحركان الرئيسيان للأسعار منذ شهور، وأدى التحرك العسكرى الروسي لأوكرانيا بالإضافة إلى اختناقات التوريد إلى تفاقم الوضع الاقتصادي المتوتر بالفعل في أعقاب جائحة كورونا،  واضطر المستهلكون في ألمانيا إلى دفع 4.24% أكثر مقابل الطاقة   ديسمبر على أساس سنوي، كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 7.20%.

اوكرانيا

مكتب الاحصاء الألمانى

التضخم

ألمانيا

كورونا



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