ألمانيا تسجل أعلى مستوى للتضخم منذ إعادة توحيد البلاد

كتبت: هناء أبو العز

أكد مكتب الإحصاء الألمانى في فيسبادن، توقعات سابقة بشأن ارتفاع مستوى التضخم في ألمانيا، بشكل قياسى لأعلى مستوى منذ إعادة توحيد البلاد قبل 33 عامًا، حيث ارتفع التضخم في ألمانيا عام 2022 إلى أعلى مستوى له منذ عام 1990، وبلغ متوسط ارتفاع أسعار المستهلك على مدار العام الماضي 7.9 % مقارنة بعام 2021.

وفى تقدير أولى لمكتب الإحصاء وبالمقارنة ارتفعت أسعار المستهلك في ألمانيا عام 2021 بمتوسط 1.3%.

وفي الوقت نفسه، أشار المكتب إلى تباطؤ ارتفاع التضخم في ألمانيا عند مستوى مرتفع في ديسمبر الماضي، حيث ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 6.8% على أساس سنوي.