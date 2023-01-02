اليوم السابع
Ads
الإثنين، 02 يناير 2023 12:35 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

سفير الاتحاد الأوروبى بأوكرانيا: الحرب الروسية أثرت على الاتحاد الأوروبى من نواح عدة

الإثنين، 02 يناير 2023 11:46 ص
سفير الاتحاد الأوروبى بأوكرانيا: الحرب الروسية أثرت على الاتحاد الأوروبى من نواح عدة الاتحاد الأوروبى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى كييف ماتس ماسيكا، إن الحرب الروسية ضد أوكرانيا أثرت على الاتحاد الأوروبي من نواحٍ عدة، ويتعين أن أسلط الضوء على أن قيمنا وإيماننا بالحرية والديمقراطية قد تُرجمت في مسارين قويين للغاية وهما -التضامن الراسخ مع أوكرانيا ووحدة قوية داخل الاتحاد الأوروبي ومع شركائنا، لا سيما الولايات المتحدة ودول مجموعة السبع.

وأوضح في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم الاثنين، لقد أصبح الاتحاد الأوروبي بالفعل جيوسياسيا، الأمر الذي يستلزم اختيار أحد الجانبين - وقد اختار الاتحاد الأوروبي جانب أوكرانيا، وذلك ردا على سؤال حول مدى تأثير الحرب الروسية على الأوكرانية على الاتحاد الأوروبي، تبنى الاتحاد الأوروبي تسع حزم عقوبات ، تم تصميمها بعناية لتقويض قدرة روسيا على دفع ثمن الحرب.

وأضاف ماسيكا قائلا "لقد قللنا بشكل كبير من اعتمادنا على الطاقة من روسيا، لأن إحدى العقوبات الرئيسية التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي كانت إيقاف 90% من إمدادات النفط الأوروبية من روسيا بحلول نهاية عام 2022، مما يحرم موسكو من الإيرادات المقابلة، كما اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات جريئة عندما يتعلق الأمر بضمان أن أوكرانيا لديها الموارد المالية اللازمة للحفاظ على البلاد تعمل للدفاع عن نفسها ضد روسيا .

وأشار السفير الأوروبي إلى أنه قبل أيام قليلة، تبنى الاتحاد الأوروبي حزمة غير مسبوقة من المساعدات المالية الكلية بقيمة 18 مليار يورو لعام 2023، ويأتي هذا علاوة على 7.2 مليار يورو التي تم صرفها في عام 2022.

وأوضح "لقد قدمنا أيضا دفعة قوية للتجارة الثنائية: قبل الحرب مباشرة، كنا نحتفل بأن إجمالي التجارة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا قد تضاعف منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة العميقة والشاملة حيز التنفيذ في عام 2017 ، ولكن رغم كل الصعاب لم يتوقف هذا الاتجاه، واستمرت الصادرات الأوكرانية إلى الاتحاد الأوروبي في الزيادة في القيمة خلال عام 2022 مقارنة بعام 2021، ويرجع ذلك جزئيا إلى تحرير التجارة الكلي الذي أدخله الاتحاد الأوروبي في يونيو، جنبا إلى جنب مع تعليق إجراءات الدفاع التجاري على الواردات الأوكرانية إلى الاتحاد الأوروبي.

وردا على سؤال حول تأثير العقوبات الأوروبي على الاقتصاد الروسي، قال ماسيكاس: تنطبق إجراءاتنا الآن على ما مجموعه ألف و386 فردا و 171 كيانا في روسيا وبيلاروسيا ، بالإضافة إلى عدد كبير من قطاعات الاقتصاد الروسي، ومن بين الذين صدرت بحقهم عقوبات كبار الممثلين السياسيين وعسكريين.

وأضاف أنه تم تبني هذه العقوبات بالتنسيق الوثيق مع أعضاء مجموعة السبع، مشيرا إلى أن حقيقة أن أكثر من أربعين دولة أخرى بما في ذلك البلدان المحايدة تقليديا ، قد تبنتها أو اتخذت تدابير مماثلة يعزز من فعالية هذه العقوبات.

 


روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة