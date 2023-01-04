أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 4-1-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 4-1-2023.



إيقاف تداول 5 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: بنك فيصل الإسلامي المصرية بالجنيه، وجلاكسو سميثكلاين، وبي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.

البورصة تربح 22 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع للمؤشرات، باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 22 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.013 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 3.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 115.6 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.62% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.84%، والعرب على 6.55%، واستحوذت المؤسسات على 25.81% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.18%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 220.2 مليون جنيه، 3.7 مليون جنيه، 62.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 1.9 مليون جنيه، 255.5 مليون جنيه، 28.5 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.25% ليغلق عند مستوى 15557 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 2733 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.08% ليغلق عند مستوى 18862 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.22% ليغلق عند مستوى 6399 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 2911 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 4339 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 3615 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1285 نقطة.

وصعدت أسهم 63 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 92 شركة، ولم تتغير مستويات 49 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بسعر إغلاق 22.560 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.43%.

- أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 45.050 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.58%.

- سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك بسعر إغلاق 14.700 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.01%.

- بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية بسعر إغلاق 11.240 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.87%.

- القابضة المصرية الكويتية بالجنيه بسعر إغلاق 35 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.81%.



وضمت الأسهم المتراجعة:

- جلاكسو سميثكلاين بسعر إغلاق 37.080 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.06%.

- كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بسعر إغلاق 60.130 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.49%.

- الاستثمار العقاري العربي-اليكو بسعر إغلاق 0.773 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.45%.

- المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) بسعر إغلاق 0.343 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.19%.

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 1.046 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.95%.