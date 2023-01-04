أخبار الاقتصاد اليوم فى مصر.. طرح شهادات ذات عائد 25 % وتفاصيل حركة الذهب

ننشر أخبار الاقتصاد اليوم في مصر والتي كان أبرزها طرح شهادات ذات عائد 25 % في البنك الأهلي ومصر، وكذلك تطورات سوق الذهب المصرى والبورصة.
البورصة
سجل رأس المال السوقي للبورصة المصرية، أعلى قيمة في تاريخه خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، ليصل إلى 1.013 تريليون جنيه، متجاوزًا أعلى مستوى وصل إليه وبلغ 1.008 تريليون جنيه في إبريل عام 2018، كما بلغت عدد العمليات المنفذة مع نهاية جلسة اليوم 115.6 ألف عملية وهو الأعلى في تاريخ البورصة المصرية.
وحلت البورصة المصرية في المرتبة الأولى من حيث نسبة عائد المؤشر الرئيسي مقارنةً بالمؤشرات الرئيسية لدول الخليج بنسبة 22.2%، والمرتبة الثانية بعد بورصتي تداول وسوق أبو ظبي من حيث قيم التداول مقومة بالدولار، بإجمالي قيمة التداول 59 مليار دولار خلال عام 2022، على الرغم من انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.
تفاصيل الشهادة ذات 25%
أعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن إصدار شهادة إدخارية جديدة مدتها سنة بعائد يصل إلى 25% يصرف في نهاية مدة الشهادة، أو بعائد يبلغ 22.5 % يصرف شهرياً، وذلك اعتباراً من اليوم 4/01/2023.
وتصدر الشهادة الادخارية الجديدة بفئات 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويستهدف البنك من تلك الشهادة الجديدة الاشخاص الطبيعيين البالغين والقصر (مصريين وأجانب).
كما يتم احتساب الفائدة من اليوم التالي لشراء الشهادة مباشرة ويمكن الاقتراض بضمانها خلال المدة، ولا يجوز استرداد قيمة الشهادة قبل مضي 6 شهور اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، كما تسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية ويمكن استردادها قبل ذلك التاريخ وفقا والقيم الاستردادية المقررة بالبنك.
وعلما بأن كافة الشهادات متاحة من خلال كافة فروع البنك الأهلي المصري، وكذا عن طريق الإنترنت البنكي وتطبيق الموبايل البنكي، وكذا من خلال مركز الاتصالات الهاتفية الخاص بالبنك 19623.
معرض أهلا رمضان
أعلن المهندس إبراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه تم افتتاح عدد من معارض أهلا رمضان بمحافظات الأقصر وأسوان والبحر الأحمر والمنيا و سوهاج وشمال سيناء ودمياط والشرقية، كما تم انتهاء الاستعدادت لافتتاح معارض المبادرة بمحافظات الغربية والإسماعيلية والفيوم وأسيوط، وجاري الترتيب في سائر المحافظات ليتم افتتاحها تباعا ذلك بالإضافة لمنافذ المحافظات ووزارة التموين والتجارة الداخلية ومنافذ جمعيتي والمافذ التابعة للشرطة والقوات المسلحة، كما سيتم إنشاء عدد كبير من تلك المعارض بكل محافظات الجمهورية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار العربي إلي أن سلسلة معارض أهلا رمضان تبدأ مبكرا عن موعدها المعتاد وتستمر حتى شهر رمضان تنفيذا للتعليمات الرئاسية بتوفير أكبر عدد من المنافذ السلعية للمواطنين بأسعار مخفضة وعادلة .
سوق الذهب
ننشر آخر تحديث في سعر الذهب اليوم الأربعاء 4 يناير 2022 وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1675 جنيها للجرام، في حين يتجه السعر العالمي للصعود مسجلاً 1858 دولار.
أسعار الذهب اليوم في مصر:عيار 18 سجل 1436 جنيها.
عيار 21 سجل 1675 جنيها.
عيار 24 سجل 1914 جنيها.
الجنيه الذهب 13400 جنيه.
عيار 21 سجل 1675 جنيها.
عيار 24 سجل 1914 جنيها.
الجنيه الذهب 13400 جنيه.
وأكد هشام الليثى محلل أسواق الذهب والمعادن لدى Sam Precious Metals، أن سوق الذهب العالمي خلال 2023 مرتبط بصورة مباشرة باتجاهات البنوك المركزية نحو الفائدة سواء بمزيد من الرفع في أسعار الفائدة أو إبطاء وتيرة صعود الفائدة وهو ما سيكون له انعكاسات مباشرة على سعر أونصة الذهب.
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