6 خطوات للوقاية من مرض الكبد الدهنى.. حافظ على الكولسترول تحت السيطرة

كتبت ميرفت رشاد

عندما يكون لديك مرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD) ، فإن الكبد قد تراكمت فيه الدهون ولا يتسبب في تلف الأعضاء ، على عكس الأشكال الأخرى من أمراض الكبد، حتى تتمكن من اتخاذ إجراء لتصحيح الحالة قبل أن تتفاقم، تشمل هذه الإجراءات غييرات في نمط الحياة والنظام الغذائي ليكون صحيًا ومتوازنًا، وفقا لما نشره موقع "ndtv".

الخطوات التي يمكنك اتخاذها للوقاية من مرض الكبد الدهنى



1. تفقد الوزن الزائد



يمكن أن ينخفض ​​محتوى الدهون في الكبد حتى لو فقدت 5٪ فقط من وزن جسمك، يمكنك تقليل الالتهاب واحتمالية الإضرار بخلايا الكبد عن طريق فقدان ما بين 7 و 10٪ من وزن الجسم، قد يؤدي فقدان الوزن بسرعة إلى جعل الأمور أسوأ، اسأل طبيبك عما إذا كانت جراحة إنقاص الوزن خيارًا مناسبًا لك إذا كنت تواجه مشكلة في إنقاص الوزن.

2. تناول القهوة



قد يساعد فنجان القهوة الذي تشربه يوميًا في حماية الكبد من مرض الكبد الدهني غير الكحولي، وفقًا للدراسات ، يرتبط شرب القهوة بانتظام بانخفاض فرصة الإصابة بالكبد الدهني غير الكحولي بالإضافة إلى انخفاض خطر الإصابة بتليف الكبد لدى الأشخاص المصابين حاليًا بـ NAFLD. في المرضى المعرضين لخطر الإصابة بمشاكل الكبد ، يبدو أن الكافيين يقلل أيضًا من عدد إنزيمات الكبد الشاذة.

3. ممارسة الرياضة بانتظام



يمكن تقليل كمية الدهون الموجودة في الكبد عن طريق النشاط البدنى، قد تقلل التمارين الرياضية القوية الالتهاب أيضًا، قد تكون تمارين رفع الأثقال وغيرها من تمارين القوة أو المقاومة مفيدة لمرض الكبد الدهني، استهدف تدريبات القوة متوسطة إلى عالية المستوى ثلاث مرات في الأسبوع وما بين 30 و 60 دقيقة أو أكثر من تمارين القلب المتوسطة إلى الجيدة على الأقل خمسة أيام في الأسبوع.

4. تناول الكركم



قد تقلل الجرعات العالية من مركب الكركمين من الكركم من مؤشرات تلف الكبد لدى المصابين بـ NAFLD. وفقًا للدراسات التي أجريت على مكملات الكركم ، يمكن تقليل إنزيمين مرتفعين بشكل غير عادي لدى الأشخاص المصابين بمرض الكبد الدهني .

5. تناول المزيد من الخضراوات



تحتوي السبانخ والخضراوات الورقية الأخرى على مواد قد تساعد في مكافحة مرض الكبد الدهني،ووفقا لدراسة ، فإن تناول السبانخ يقلل على وجه التحديد من حدوث NAFLD. قد تكون هذه النتيجة مرتبطة بالنترات والبوليفينول الفريد الموجود في هذا الأخضر المورق.

6. أكل المكسرات



يرتبط تناول المكسرات بانخفاض الإجهاد التأكسدي ومقاومة الأنسولين والالتهاب بالإضافة إلى انخفاض معدل الإصابة بـ NAFLD. أظهرت دراسة كبرى أن زيادة استهلاك الجوز مرتبط بشكل كبير بانخفاض معدل الإصابة بالكبد الدهني غير الكحولي ، كما تم ربط استهلاك الجوز بتحسين اختبارات وظائف الكبد لدى الأفراد المصابين بمرض الكبد الدهني، يمكنك دمج المكسرات في نظامك الغذائي عن طريق إضافتها إلى الأطباق أو تناولها كما هي.

7. إبقاء الكولسترول تحت السيطرة



يمكنك الحفاظ على مستويات مناسبة من الدهون الثلاثية والكوليسترول (دهون الدم) عن طريق اتخاذ خطوات إضافية للحفاظ على صحة الكبد، تناول نظامًا غذائيًا نباتيًا متوازنًا ، ومارس الرياضة بشكل متكرر ، وتناول الأدوية الموصوفة حسب توجيهات الطبيب، قد يؤدي ذلك إلى خفض مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول.