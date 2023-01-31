منطقة الأقصر الأزهرية تشارك فى جناح الأزهر بمعرض القاهرة للكتاب.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شاركت منطقة الأقصر الأزهرية ، فى فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بجناح الأزهر الشريف، وذلك تحت رعاية الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبد الغنى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، حيث يشارك الأزهر الشريف بقطاعاته المختلفة بجناح خاص للعام السابع في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54.

وشارك وفد من منطقة الأقصر الأزهرية، فى جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولى، برعاية الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، وبإشراف أحمد عبادى مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، والشيخ عبد الله صالح أحمد رضوان مدير عام العلوم الشرعية والعربية، وذلك من أجل نشر ثقافته وفكره ومنهجه الوسطي المعتدل، وتعريف الجمهور بجهوده وأنشطته وقطاعاته وهيئاته المختلفة، والاستفادة من هذا المحفل الثقافي الكبير في التواصل المباشر مع مختلِف شرائح المجتمع والإجابة على تساؤلاتهم، ومواصلة القيام بالمهمة التاريخية النبيلة للأزهر، وهي تنوير العقول ورفع مستوى الوعي الديني والفكري والثقافي ، وحماية وتحصين المجتمع من الأفكار المنحرفة.

ويشارك الأزهر الشريف بقطاعاته المختلفة بجناح خاص للعام السابع في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54 في المدة من الأربعاء 3 من شهر رجب 1444ه‍ / 25 يناير 2023م، حتى الإثنين 15 رجب 1444هـ / 6 فبراير لعام 2023م بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية الخامس.

وكانت قد شهدت منطقة الأقصر الأزهرية، انطلاق فعاليات تصفيات مسابقة نحلة التهجي القومية للأزهر باللغة الإنجليزية، وذلك فى قاعة التدريب بديوان عام منطقة الأقصر الأزهرية، وذلك بناءاً على توجيهات صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بشأن مواكبة التعليم الأزهري للاتجاهات الحديثة في كافة المجالات، وتعليمات كل من الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ومدير الإدارة الفنية لشئون التعليم بقطاع المعاهد الأزهرية الدكتور إسماعيل الشربينى.