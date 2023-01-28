الأقصر الأزهرية تشهد انطلاق تصفيات مسابقة نحلة التهجي القومية بالإنجليزية

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت منطقة الأقصر الأزهرية، انطلاق فعاليات تصفيات مسابقة نحلة التهجي القومية للأزهر باللغة الإنجليزية، وذلك فى قاعة التدريب بديوان عام منطقة الأقصر الأزهرية، وذلك بناء على توجيهات فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بشأن مواكبة التعليم الأزهري للاتجاهات الحديثة في كافة المجالات، وتعليمات كل من الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ومدير الإدارة الفنية لشئون التعليم بقطاع المعاهد الأزهرية الدكتور إسماعيل الشربينى.

وتم عقد فعاليات التصفيات، بمشاركة الأوائل على مناطق (أسوان والأقصر وقنا والبحر الأحمر)، تمهيداً لتصعيد الأوائل للتصفيات النهائية، والتى سوف تجرى فى الأول من فبراير المقبل، بقطاع المعاهد الأزهرية بحضور قيادات الأزهر الشريف، وموجهي عموم اللغة الانجليزية ومنسقي المسابقة في المناطق الأزهرية، وسيقوم بالتحكيم الدكتور بيتر سوكويسكي الأمريكي واضع القاموس الدولى للمسابقة، وعدد من المحكمين لإجراء التصفيات.

وحضر فعاليات تصفيات مسابقة نحلة التهجي القومية للأزهر باللغة الإنجليزية، كل من الدكتور حمدى السيد سليمان ممثلاً لقطاع المعاهد الأزهرية، وتحت رعاية الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، وبإشراف أحمد عبادى المدير العام للمواد الثقافية ورعاية الطلاب، ومحمود أبو الحسن موجه عام اللغة الإنجليزية، وحسين الواحى منسق عام المنطقة.

وكان قد استقبل الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر، لجنة المتابعة من الجامع الأزهر للمحافظة، وهم كل من الدكتور مصطفى شيشي رئيس قسم أروقة القرآن الكريم بالجامع الأزهر، والشيخ محمد قطب الباحث بالجامع الأزهر، وبحضور الشيخ عبدالله صالح أحمد رضوان مدير عام العلوم الشرعية والعربية بمنطقة الأقصر الأزهرية، وناقشت اللجنة، خلال الاجتماع عدة أمور تمثلت في مهام المحفظ برواقي الطفل والكبار، ومهام المنسق العلمي، وكذا المنسقين التقني والإداري، من أجل التطوير والنهوض بالعملية التعليمية بالرواق الأزهري، مؤكدةً على أن ذلك يأتي في إطار الخطة التنفيذية التي وضعها الجامع الأزهر لمتابعة الأروقة الأزهرية بالقاهرة والمحافظات، والتي انطلقت في شكل سلسلة من الاجتماعات عقد أولها أمس وتستمر مدة شهر كامل، وذلك طبقًا للجدول الموضوع مسبقاً.



إنطلاق تصفيات مسابقة نحلة التهجي القومية للأزهر باللغة الإنجليزية



تصفيات مسابقة نحلة التهجي القومية للأزهر باللغة الإنجليزية



تكريم الأطفال بإنطلاق تصفيات مسابقة نحلة التهجي القومية



حضور تصفيات مسابقة نحلة التهجي القومية للأزهر باللغة الإنجليزية