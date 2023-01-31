ملك الأردن يزور الولايات المتحدة اليوم لبحث مستجدات الأوضاع فى فلسطين

كتب: أحمد جمعة

يبدأ العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية يعقد خلالها لقاءات مع مسؤولين أمريكيين، وسيلتقي ملك الأردن، خلال الزيارة مع أعضاء اللجان الرئيسة بالكونجرس بشقيه الشيوخ والنواب.

وستركز لقاءات العاهل الأردني، على آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والعلاقات الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، وإدامة التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

ويلتقي العاهل الأردني بحضور الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي. كما سيلتقي رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي.

ويعقد العاهل الأردنى اجتماعًا مع لجنة المخصصات المالية لشؤون الخارجية والدفاع الأمريكية.