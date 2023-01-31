مكافأة روسية لمن يدمر أى دبابة بأوكرانيا عقب إرسال أمريكا المركبات القتالية لكييف

وقالت السكرتيرة الصحفية لحاكم الإقليم ليوبوف تشيستياكوفا - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن الهدف من المبادرة هو تشجيع المقاتلين على التصدي لهذه الدبابات.

وأضافت أنه سيتم دفع مبلغ يتراوح ما بين 100 ألف روبل( حوالي 1500 دولار) إلى ثلاثة ملايين روبل، لأبن المنطقة الذي سيدمر أو يغتنم الدبابة الأجنبية، وأنه سيحظى بالاهتمام في المقام الأول، أبناء منطقتنا الموجودين في الجبهة الذين يؤدون المهام القتالية.

من جانبه، رحب القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، بمبادرة مكافأة الجنود الروس في منطقة العمليات الخاصة على الاستيلاء على دبابات أبرامز الغربية ودبابات ليوبارد أو تدميرها.

وقال بوشيلين "أعتبر أيضا عرض رجال الأعمال الروس تقديم مكافآت لكل من يستولي على دبابة غربية أو يدمرها، عملا تحفيزيا جيدا يساهم كذلك في تحقيق النصر".

أوردت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية اليوم الثلاثاء، أنه يجرى نقل أكثر من 60 مركبة قتالية من طراز "برادلى" إلى أوكرانيا، كجزء من المساعدات، التى تعهدت واشنطن بتسليمها إلى كييف لصد العمليات العسكرية الروسية.