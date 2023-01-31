اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 31 يناير 2023 10:19 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

مكافأة روسية لمن يدمر أى دبابة بأوكرانيا عقب إرسال أمريكا المركبات القتالية لكييف

الثلاثاء، 31 يناير 2023 09:59 ص
مكافأة روسية لمن يدمر أى دبابة بأوكرانيا عقب إرسال أمريكا المركبات القتالية لكييف الحرب الروسية الأوكرانية
كييف (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن حاكم إقليم ما وراء البايكال الروسي ألكسندر أوسيبوف، اليوم دفع مكافأة مالية لكل من يدمر دبابة من طراز "أبرامز" وليوبارد" فى منطقة العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا.

وقالت السكرتيرة الصحفية لحاكم الإقليم ليوبوف تشيستياكوفا - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن الهدف من المبادرة هو تشجيع المقاتلين على التصدي لهذه الدبابات.

وأضافت أنه سيتم دفع مبلغ يتراوح ما بين 100 ألف روبل( حوالي 1500 دولار) إلى ثلاثة ملايين روبل، لأبن المنطقة الذي سيدمر أو يغتنم الدبابة الأجنبية، وأنه سيحظى بالاهتمام في المقام الأول، أبناء منطقتنا الموجودين في الجبهة الذين يؤدون المهام القتالية.

من جانبه، رحب القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، بمبادرة مكافأة الجنود الروس في منطقة العمليات الخاصة على الاستيلاء على دبابات أبرامز الغربية ودبابات ليوبارد أو تدميرها.

وقال بوشيلين "أعتبر أيضا عرض رجال الأعمال الروس تقديم مكافآت لكل من يستولي على دبابة غربية أو يدمرها، عملا تحفيزيا جيدا يساهم كذلك في تحقيق النصر".

أوردت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية اليوم الثلاثاء، أنه يجرى نقل أكثر من 60 مركبة قتالية من طراز "برادلى" إلى أوكرانيا، كجزء من المساعدات، التى تعهدت واشنطن بتسليمها إلى كييف لصد العمليات العسكرية الروسية.

وذكرت الوكالة أن تقريرًا أمريكيًا كشف أن "الشحنة - التي تحتوي على أكثر من 60 مركبة برادلي غادرت شواطئ نورث تشارلستون في ولاية ساوث كارولينا الأسبوع الماضي لتُزود القوات الأوكرانية بقدرات هجومية ودفاعية إضافية لحماية حدودها من الهجمات الروسية".

ونقلت "يوكرين فورم" عن مسئول دفاعي أمريكي بارز قوله" بالإضافة إلى حزمة المساعدة الأمنية الكبيرة التي أعلنتها وزارة الدفاع البنتاجون في منتصف يناير الجاري مع قدرات دفاع جوي ودروع إضافية كبيرة لأوكرانيا، أعلنت عدة دول عن دعم كبير مماثل ليشمل مساهمات ألمانيا وهولندا في تعزيز قدرات الدفاع الجوي لأوكرانيا بصواريخ باتريوت، فضلا عن تبرع المملكة المتحدة بدبابات من طراز تشالنجر 2".

 

 


روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة