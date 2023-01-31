مكافأة روسية لمن يدمر أى دبابة بأوكرانيا عقب إرسال أمريكا المركبات القتالية لكييف

أعلن حاكم إقليم ما وراء البايكال الروسي ألكسندر أوسيبوف، اليوم دفع مكافأة مالية لكل من يدمر دبابة من طراز "أبرامز" وليوبارد" فى منطقة العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا.
وقالت السكرتيرة الصحفية لحاكم الإقليم ليوبوف تشيستياكوفا - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن الهدف من المبادرة هو تشجيع المقاتلين على التصدي لهذه الدبابات.
وأضافت أنه سيتم دفع مبلغ يتراوح ما بين 100 ألف روبل( حوالي 1500 دولار) إلى ثلاثة ملايين روبل، لأبن المنطقة الذي سيدمر أو يغتنم الدبابة الأجنبية، وأنه سيحظى بالاهتمام في المقام الأول، أبناء منطقتنا الموجودين في الجبهة الذين يؤدون المهام القتالية.
من جانبه، رحب القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، بمبادرة مكافأة الجنود الروس في منطقة العمليات الخاصة على الاستيلاء على دبابات أبرامز الغربية ودبابات ليوبارد أو تدميرها.
وقال بوشيلين "أعتبر أيضا عرض رجال الأعمال الروس تقديم مكافآت لكل من يستولي على دبابة غربية أو يدمرها، عملا تحفيزيا جيدا يساهم كذلك في تحقيق النصر".
أوردت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية اليوم الثلاثاء، أنه يجرى نقل أكثر من 60 مركبة قتالية من طراز "برادلى" إلى أوكرانيا، كجزء من المساعدات، التى تعهدت واشنطن بتسليمها إلى كييف لصد العمليات العسكرية الروسية.
وذكرت الوكالة أن تقريرًا أمريكيًا كشف أن "الشحنة - التي تحتوي على أكثر من 60 مركبة برادلي غادرت شواطئ نورث تشارلستون في ولاية ساوث كارولينا الأسبوع الماضي لتُزود القوات الأوكرانية بقدرات هجومية ودفاعية إضافية لحماية حدودها من الهجمات الروسية".
ونقلت "يوكرين فورم" عن مسئول دفاعي أمريكي بارز قوله" بالإضافة إلى حزمة المساعدة الأمنية الكبيرة التي أعلنتها وزارة الدفاع البنتاجون في منتصف يناير الجاري مع قدرات دفاع جوي ودروع إضافية كبيرة لأوكرانيا، أعلنت عدة دول عن دعم كبير مماثل ليشمل مساهمات ألمانيا وهولندا في تعزيز قدرات الدفاع الجوي لأوكرانيا بصواريخ باتريوت، فضلا عن تبرع المملكة المتحدة بدبابات من طراز تشالنجر 2".
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