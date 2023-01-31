محافظ كفر الشيخ يتابع رفع مياه الأمطار بالمدن والقرى واستمرار الطوارئ.. صور

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، صباح اليوم الثلاثاء، استمرار هطول الأمطار على مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، وانتشار معدات مجالس المدن، لرفع مياه الأمطار، بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بأجهزة المحافظة، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، مشددًا بمواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة فى حالة هطولها، ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحى، والكهرباء، ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

‏‏وكلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن ونوابهم، ورؤساء القرى، وفرق الكهرباء، وسائقى المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، بالتواجد فى الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفورى مع أى أمطار، كما شددّ محافظ كفر الشيخ، على قطاعات الكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحى والغاز، والرى، والميكانيكا، والحماية المدنية، بالتعاون المشترك مع رؤساء المراكز والمدن.

حيث أشرَف اللواء عمرو الفداوى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، على أعمال سحب مياه الأمطار بالمدينة اولًا بأول، مشددًا برفع حالة الطوارئ للدرجة القصوى وانتشار معدات شفط المياه بكافة الشوارع والميادين، بالإضافة إلى تشكيل فرق متخصصة لمراجعة كل أعمال الصيانة لمعدات واجهزة الشفط وصيانة سيارات الكسح، وذلك لمواجهة سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة، فضلًا عن شق قنوات مائية مصغرة لتصريف مياه الأمطار كنظام بديل لتصريف المياه ذات الكثافات العالية فى تجمعات مياه الأمطار.

كما تابع جمال سطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، أعمال رفع مياه الأمطار من الشوارع وعدم السماح ببقائها بها حتى لاتعوق المارة، وفتح صفايات الأمطار، ومتابعة حالة قرى مركز بيلا لسرعة رفع مياه الأمطار، فى ظل تواصل مع رؤساء الوحدات المحلية، كما تابع أعمال النظافة الصباحية ورفع المخلفات.

وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال سحب مياه الأمطار وأماكن تجمعها والأماكن المنخفضة بالشوارع الرئيسية والميادين ومحيط المصالح الحكومية وداخل أسوار المدارس، و بالمستشفى المركزى والتأمين الصحى، بالإضافة إلى فتح وتسليك وتطهير صفايات الأمطار وغرف الصرف الصحى، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وتوقعت هيئة الأرصاد المصرية استمرار سقوط أمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى قد تكون رعدية، اليوم الثلاثاء، وقد تغزر أحيانا على مناطق من محافظة (الإسكندرية-البحيرة-كفر الشيخ)، تمتد خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تقل حدتها كلما تقدمنا للداخل لتصل خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة.

بالنسبة لحالة الطقس اليوم، انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء يصاحب ذلك نشاط للرياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، وسجلت القاهرة الكبرى 18 درجة مئوية، السواحل الشمالية 17 درجة مئوية، شمال الصعيد 18 درجة مئوية، جنوب الصعيد 25 درجة مئوية.