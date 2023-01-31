محافظ دمياط تعلن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية.. اعرف التفاصيل

دمياط - هيثم مراد

أعلن ديوان عام محافظة دمياط، عن موعد اعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، وذلك فور اعتمادها من قبل الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وقد تقرر تحديد موعد الإعلان رسميا عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة، والذى جاء يوم 5 فبراير القادم.

وتستعد مديرية التربية والتعليم بدمياط لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الاول، وذلك عقب اعتمادها من قبل الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عقب انتهاء إتمام عمليات رصد الدرجات بغرف الكنترول.

وأكد الدكتور على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن هناك متابعة دورية لغرف الكنترول من أجل التأكد من اتباع التعليمات النصوص عليها من قبل وزارة التربية والتعليم بشأن تجميع ورصد الدرجات، موضحا أن هناك اهتمام كبير بإتمام تلك العملية بالشكل اللائق، بما يضمن حصول كل طالب على الدرجات التى يستحقها.

واضاف وكيل تعليم دمياط أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أن عمليات رصد الدرجات تتم بمستوى عالى من الدقة من أجل التأكد من سلامة تجميعها واتباع أعضاء غرفة الكنترول للتعليمات المقررة.

وكانت مديرية التربية والتعليم بدمياط، قد أعلنت فى وقت سابق عن نتائج الفصل الدراسى الاول للمراحل الابتدائية فور اعتمادها من قبل الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بنسبة نجاح تجاوزت ال 80%

وعلى صعيد آخر تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إستعدادات التربية والتعليم لاستقبال الفصل الدراسى الثانى، فضلا عن تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل مدارس المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى متابعة استعدادات الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة لاستقبال الفصل الدراسى الثاني.

واوضحت محافظ دمياط أن قطاع التعليم يحظى باهتمام كبير ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى تناولت عظة مشروعات تنموية فى محال قطاع التعليم داخل عددا من قرى المحافظة التى شملتها المبادرة فى مرحلتها الاولى، مؤكدة دعم القيادة السياسية لتطوير القطاع لتحقيق أفضل النتائج وتوفير المناخ المناسب للطلاب، مشيرة إلى أن بعض مشروعات مبادرة "حياة كريمة" ستدخل الخدمة خلال الأيام المقبلة، فضلا عن وجود عددا كبير من المشروعات تم الانتهاء منه ودخولها الخدمة.