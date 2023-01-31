متى تبدأ بتناول المكملات لمكافحة الشيخوخة؟ اعرف الإجابة

كتبت ميرفت رشاد

على الرغم من عدم إثبات أي دواء أو مادة لعكس أو إبطاء الشيخوخة، إلا أن بعض المكملات الغذائية قد توفر فوائد فيما يتعلق بعمليات فسيولوجية محددة مرتبطة بالشيخوخة، ولا يوجد عمر محدد لشخص ما لبدء تناول الفيتامينات أو المكملات، ويعد الحفاظ على نمط حياة صحي على المدى الطويل هو أفضل طريقة لدعم الشيخوخة بشكل صحي، لا ينصح الأطباء عادة الأشخاص بتناول فيتامينات أو مكملات لمجرد بلوغهم سنًا معينة، يجب أن تستند التغذية والمكملات الغذائية إلى احتياجات جسمك وكيفية إدارة أي ظروف صحية تواجهها أو معرضة لخطر الإصابة بها، وفقا لما نشره موقع "healthnews".

المكملات الغذائية الشائعة لمكافحة الشيخوخة

فيتامين ب 12

يلعب فيتامين ب 12 دورًا في جهاز المناعة في الجسم من خلال تنظيم خلايا الدم الحمراء ، من بين الوظائف الأساسية الأخرى، يوجد فيتامين ب 12 في النظام الغذائي ، لكن العديد من الدراسات الصغيرة تشير إلى أن المكملات الإضافية قد تدعم الإدراك العقلي المحسن ، ونتائج القلب والأوعية الدموية ، وقوة العظام، قد تكون مكملات فيتامين ب 12 وفيتامينات ب الأخرى مهمة بشكل خاص لكبار السن والنباتيين ،وذلك لأن نقص فيتامين ب 12 ارتبط بضعف الإدراك، مثل الخرف.

فيتامين د

يحارب فيتامين د استنفاد العظام المرتبط بالعمر من خلال مساعدة الجسم على امتصاص الكالسيوم والحفاظ على بنية العظام وتقليل مخاطر الكسور ، وبالمثل ، تشير الأبحاث الحديثة إلى أن فيتامين (د) قد يلعب دورًا في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان والمساعدة في التهاب المفاصل وأمراض المناعة الذاتية، تعتبر أشعة الشمس مصدرًا طبيعيًا لفيتامين د، ولكن يحتاج الكثير من الأشخاص إلى مكملات يومية أو أسبوعية أو شهرية للحصول على الكمية المناسبة.

الكالسيوم

إلى جانب فيتامين د، يعد الكالسيوم معدنًا أساسيًا لصحة العظام والوظائف الحيوية الأخرى، تم العثور على مكملات الكالسيوم للحد من مخاطر الإصابة بهشاشة العظام وكسور العظام ، والتي من المرجح أن تحدث مع تقدم العمر، عادةً ما يتم الحصول على الكالسيوم من منتجات الألبان والأسماك والأطعمة الأخرى ، ولكن يمكنك إضافة مكمل الكالسيوم إذا كنت تكافح من أجل الحصول على كمية يومية كافية من 1000 مجم إلى 1200 مجم يوميًا ..

متى تبدأ بتناول المكملات؟

تؤثر الشيخوخة على كل شخص بشكل مختلف ويمكن أن تظهر كتغيرات جسدية ، بما في ذلك تباطؤ عملية التمثيل الغذائي، وانخفاض وظائف الأعضاء، والتغيرات الهرمونية، والتغيرات المعرفية، قد تصبح إضافة فيتامينات معينة أو فيتامينات متعددة ضرورة مع تقدم العمر، قد يصاب الجسم بنقص في فيتامينات ومعادن معينة مع تقدمك في العمر لأن جسمك لم يعد قادرًا على امتصاص العناصر الغذائية من نظامك الغذائي.

قبل البدء في تناول أي فيتامينات أو مكملات غذائية جديدة ، تحدث مع طبيبك أو الصيدلي للتأكد من اختيار المنتج المناسب، يمكنهم أيضًا إرشادك بشأن الجرعة المناسبة لعمرك وكيفية تقليل مخاطر التفاعلات مع الأدوية الأخرى.