5 فوائد صحية لحليب الصويا لا تعرفها.. منها إنقاص الوزن ومحاربة الشيخوخة

كتبت ميرفت رشاد

حليب الصويا يعد خيارًا صحيًا للأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز، فهو خالٍ من منتجات الألبان مصنوع فقط من فول الصويا ويعد مصدر قوة للعديد من الفوائد الصحية، إنه منخفض السعرات الحرارية وغني بالبروتين ومصدر ممتاز للكالسيوم والبوتاسيوم، وإليك 5 أسباب تجعلك تضيف حليب الصويا إلى نظامك الغذائي، وفقًا لما نشره موقع "food.ndtv".

إليك 5 أسباب تجعلك تضيف حليب الصويا إلى نظامك الغذائي:

1. يحسن صحة العظام

يعتبر حليب الصويا مصدرًا ممتازًا للكالسيوم ويمكن أن يكون مفيدًا للغاية لعظامك، أظهرت العديد من الدراسات أيضًا أن تناول حليب الصويا بانتظام يمكن أن يحسن صحة العظام ويقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام لدى النساء أثناء انقطاع الطمث المبكر.

2. صحة القلب

نظرًا لوجود الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة والمتعددة غير المشبعة ، يمكن أن يساعد حليب الصويا في دعم نظام القلب والأوعية الدموية، يساعد في تحسين مستويات الدهون في البلازما ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب في وقت لاحق من الحياة.

3. يساعد على فقدان الوزن

المحتوى العالي من البروتين والألياف يجعل حليب الصويا مشروبًا مثاليًا لفقدان الوزن، له تأثير كبير على مؤشر كتلة الجسم ومن المعروف أنه يساعد في علاج السمنة وارتفاع ضغط الدم، يمكن أن يساعدك تناول حليب الصويا على التخلص من تلك الكيلوجرامات الزائدة مع الحفاظ على كتلة العضلات في مكانها.

4 . يحسن نمو الشعر

إذا كنت ممن يعانون من تجعد الشعر الذي يصعب التحكم فيه ، فإن حليب الصويا يمكن أن يكون مفيدًا للغاية بالنسبة لك، عندما يقترن بنظام غذائي غني بالبروتين ، يمكن أن يحفز نمو الشعر ويحسن مظهره.

5.صحة البشرة

يساعد حليب الصويا في تقليل فرط التصبغ ، وبالتالي تحسين صحة الجلد، يساعد على تجديد خلايا الجلد الميتة ويوفر الرطوبة للبشرة، أظهرت العديد من الدراسات أيضًا أن تناول حليب الصويا يمكن أن يقلل من علامات الشيخوخة الظاهرة مثل البقع الداكنة وتغير لون الجلد.