اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 31 يناير 2023 05:47 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

سيناتور روسي: تصريح بايدن حول عدم تزويد كييف بمقاتلات "إف-16" غير كاف

الثلاثاء، 31 يناير 2023 05:00 ص
سيناتور روسي: تصريح بايدن حول عدم تزويد كييف بمقاتلات "إف-16" غير كاف الرئيس الأمريكى جو بايدن
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف، أن الولايات المتحدة يجب أن تستخدم نفوذها لدى حلفائها لاستبعاد توريد مقاتلات "إف-16" إلى أوكرانيا.

وقال بوشكوف: "تصريح بايدن غير كاف لمنع جولة تصعيد خطيرة للغاية. يجب ألا تلتزم الولايات المتحدة بشدة بهذا الموقف فحسب، بل يجب أن تستخدم نفوذها لدى حلفائها أيضا، وهذا شيء أكثر من كاف لاستبعاد مثل هذه الإمدادات".

وأشار إلى أن تصريح بايدن لا يعني أنه لن يتم تزويد كييف بالمقاتلات من قبل دول أخرى.

وأكد أن تسع دول في حلف "الناتو" تملك طائرات "إف -16".

وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في وقت سابق أن الولايات المتحدة لن تزود أوكرانيا بطائرات مقاتلة "إف 16".


جو بايدن

بايدن

اف 16

روسيا

موسكو

حرب روسيا واوكرانيا

كييف

البنتاجون

امريكا



الموضوعات المتعلقة

الرئيس الأمريكى: لن نقدم مقاتلات "إف – 16" لأوكرانيا

الإثنين، 30 يناير 2023 11:34 م

الكونجرس يشترط موافقة تركيا على انضمام فنلندا والسويد للناتو‏ لبيعها طائرات إف 16

السبت، 14 يناير 2023 03:00 ص

الخارجية الأمريكية تعلن الموافقة مبدئيا على بيع أنظمة ومعدات لطائرات "إف 16" إلى بلجيكا

الأربعاء، 20 يوليو 2022 01:00 ص

واشنطن تنقل مقاتلات أف 16 من ألمانيا إلى رومانيا

الجمعة، 11 فبراير 2022 08:48 م

اليابان تأسف لقرار الولايات المتحدة استئناف عمليات مقاتلات "إف 16" بدون إخطارها

السبت، 04 ديسمبر 2021 11:30 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة