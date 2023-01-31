سيناتور روسي: تصريح بايدن حول عدم تزويد كييف بمقاتلات "إف-16" غير كاف

وكالات

أكد السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف، أن الولايات المتحدة يجب أن تستخدم نفوذها لدى حلفائها لاستبعاد توريد مقاتلات "إف-16" إلى أوكرانيا.

وقال بوشكوف: "تصريح بايدن غير كاف لمنع جولة تصعيد خطيرة للغاية. يجب ألا تلتزم الولايات المتحدة بشدة بهذا الموقف فحسب، بل يجب أن تستخدم نفوذها لدى حلفائها أيضا، وهذا شيء أكثر من كاف لاستبعاد مثل هذه الإمدادات".

وأشار إلى أن تصريح بايدن لا يعني أنه لن يتم تزويد كييف بالمقاتلات من قبل دول أخرى.

وأكد أن تسع دول في حلف "الناتو" تملك طائرات "إف -16".

وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في وقت سابق أن الولايات المتحدة لن تزود أوكرانيا بطائرات مقاتلة "إف 16".