رقمنة قطاع الدراسات العليا بجامعة القناة وتطوير برامج نظم المعلومات الإدارية

كتب السيد فلاح

قال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إن إدارة الجامعة تواصل تنفيذ خطتها نحو ميكنة ورقمنة كافة القطاعات بالجامعة، مؤكداً أن الجامعة تسير بخطى ثابته نحو تطوير كافة البرامج لتسهيل إدارة الأعمال بها.

وقال الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إنه في إطار خطة جامعة قناة السويس لرقمنة قطاع الدراسات العليا والبحوث سيتم تطوير برامج نظم المعلومات الإدارية MIS لتلبية احتياجات القطاع، ووضع آليه لتدريب موظفي القطاع على استخدام البرامج وآلية استكمال وتحديث بيانات طلاب الدراسات العليا بالجامعة بالتعاون مع موظفي إدارات شئون طلاب الدراسات العليا بالكليات.

وفي هذا الصدد، اجتمع الدكتور تامر حسنين حامد، مدير وحدة نظم المعلومات الإدارية بمركز تطوير التعليم الجامعي مع موظفي شؤون الدراسات العليا والبحوث لمناقشة تطوير وتوحيد شكل شيت نتائج طلاب الدراسات العليا لنظم الساعات المعتمدة بالجامعة وآليات طباعة وإعتماد نتائج الطلاب لتسهيل عملية المراجعة ولتقليل الوقت الخاص بمراجعة واعتماد النتائج وذلك لسرعة إعلان النتائج للطلاب وربط اعلان النتائج بإجابة الطلاب عن استبيانات تقيس مدى رضا الطالب عن العملية التعليمية وذلك لإفادة القطاع بالتغذية الراجعة من الطلاب ودراسة مقترحاتهم لتحسين وتطوير العملية التعليمية بالقطاع.

حضر الاجتماع فادية أحمد رمضان، مدير عام الدراسات العليا والمهندسة نورا محمد يوسف، كبير مبرمجي وحدة نظم المعلومات الإدارية بجامعة قناة السويس.



الدكتور تامر حسنين حامد، مدير وحدة نظم المعلومات الإدارية (1)



وحدة نظم المعلومات الإدارية (1)



وحدة نظم المعلومات الإدارية (2)