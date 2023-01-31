رفع آثار انقلاب سيارة نقل ثقيل بالطريق الصحراوى غرب الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شهد الطريق الصحراوي بمنطقة العامرية غرب محافظة الاسكندرية، انقلاب سيارة نقل ثقيل في اتجاه الطريق القادم من الإسكندرية إلي القاهرة، بالقرب من مدخل طريق عبد القادر.

البداية عندما تلقت، غرفة عمليات حي العامرية أول برئاسة السيد موسي، رئيس الحي، قد تلقت بلاغا بانقلاب سيارة نقل ثقيل علي الفور أمام مدخل طريق عبد القادر، وعلي توجهت الأجهزة الأمنية وقيادات الحي لمكان الحادث ترافقهم قوات الحماية المدنية وسيارات الاسعاف الي محل البلاغ.

وتبين من المعاينة الأولية انقلاب سيارة نقل ثقيل فارغه علي احد جانبيه بسبب السرعه والامطار، واصابه قائدها اصابات طفيفة وتم عمل الاسعافات الاولية ، وقامت إدارة مرور الإسكندرية علي رفع اثار الحادث بمعدة ثقيلة لوردر لوعودة الحركة المرورية علي الطريق الصحراوي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

علي صعيد آخر، تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الثلاثاء، هطول أمطار غزيرة على مناطق متفرقة منها وسط المحافظة، مع انخافض في درجات الحرارة علي علي البحر، فيما تكثف شركة الصرف الصحي من مجهوداتها لرفع أى تجمعات لمياه الأمطار أولًا بأول من شوراع المدنية .

من جانبها، أعلنت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، برئاسة اللواء محمود نافع، رئيس مجلس الإدارة، رفع درجة الاستعداد بالشركة للتعامل مع هطول الأمطار طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية بأن من المتوقع أن تشهد محافظة الإسكندرية، بدءا من اليوم أمطارا خفيفة تزداد شدتها إلى متوسطة حتي غدا الأربعاء.

وقال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى، إنه تم وقف الإجازات وبدل الراحات لجميع القطاعات والإدارات المعنية لحين انتهاء فترة عدم الاستقرار وتنتشر السيارات والبدالات وتستمر أعمال التطهير للشنايش والمطابق وتخفيض مناسيب بيارات محطات الرفع أولا بأول، والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية.

وشدد "نافع" على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقى شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا وعلى تواجد رؤساء القطاعات ومديرى العموم فى مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أى مشاكل بالشبكات. واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أى شكاوى مؤكدا على التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.



جانب من حادث انقلاب سيارة



انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي



انقلاب سيارة نقل ثقيل



