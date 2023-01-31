حجز ربة منزل متهمة بإلقاء جثة رضيع فى أحد شوارع المطرية على ذمة التحريات

قررت نيابة المطرية، حجز ربة منزل المتهمة بإلقاء جثة طفل حديث الولادة فى شارع، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، والتصريح بدفن الطفل المتوفي.

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، نجحت فى كشف غموض ملابسات العثور على جثة طفل حديث الولادة فى الشارع بدائرة قسم شرطة المطرية، وتم ضبط المتهمة.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المطرية بلاغا من الأهالى، يفيد بالعثور على جثة طفل حديث الولادة بأحد شوارع دائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات وإخطار النيابة العامة تم الانتقال إلى محل البلاغ، وتبين العثور على جثة طفل حديث الولادة، وبالفحص الظاهرى تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية فى الجثة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة، التى تولت التحقيق.