وقال بايدن ـ خلال زيارته لمدينة بالتيمور بولاية ميريلاند، حسبما اذاعت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن شبكة السكك الحديد تعتبر من أهم المرافق التي يجب تحسينها وتحديثها فى أسرع وقت.

وأضاف أن خطط تطوير الطرق والجسور الأمريكية هي الأهم منذ إنشاء شبكتي الطرق السريعة والسكك الحديدية ، مؤكدا أن كل أعمال التطوير سيتم تنفيذها بأيدي أمريكية وستوفر مئات آلاف الوظائف لكل الفئات.

وأكد الرئيس الأمريكي أن تحركاته لتجديد شبكات النقل، مستمرة في كامل أجزاء الولايات المتحدة؛ حيث توجد الكثير من الجسور ،والطرقات التي تعتبر أساسية؛ لتدفق البضائع والمسافرين وتحتاج إلى التحسين لتمثل وجهة حقيقية للولايات المتحدة .