يأتي ذلك بعد أن عاد معظم الأمريكيين إلى الحياة الطبيعية، بعد ما يقرب من 3 سنوات من إعلان حالة الطوارئ لأول مرة .

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن خطوة إنهاء حالة الطوارئ الوطنية وإعلانات الطوارئ الصحية العامة ستعيد رسمياً هيكلة الاستجابة الفيدرالية لفيروس كورونا؛ ليتم التعامل مع الفيروس، كتهديد مستوطن للصحة العامة؛ يمكن إدارته من خلال السلطات العادية للوكالات، وليس من خلال حالة الطوارئ.

وأعلنت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، حالتي الطوارئ الوطنية والصحية الخاصة بـ"كوفيد-19" خلال عام 2020 .

وكان البيت الأبيض قد عارض إنهاء إعلانات الطوارئ الآن، قائلا - في بيان - "إن الإنهاء المفاجئ لإعلانات الطوارئ من شأنه أن يخلق فوضى واسعة النطاق وعدم اليقين في جميع أنحاء نظام الرعاية الصحية للولايات والمستشفيات ومكاتب الأطباء، والأهم من ذلك، لعشرات الملايين من الأمريكيين".

