وقال دا سيلفا -حسبما أوردت وكالة أنباء "تاس" الروسية- "إذا كان بإمكاني المساعدة، فسوف أساعد. ولكن إذا دعت الحاجة إلى إجراء محادثات مباشرة بين بوتين وزيلينسكي، فسأكون مستعدا لمناقشة جهود التسوية السلمية بين الجانبين".

واقترح الرئيس البرازيلي أيضا، إنشاء صيغة دولية للمحادثات، على غرار مجموعة العشرين على سبيل المثال، لمناقشة سبل إرساء السلام في أوكرانيا.

وقال دا سيلفا إنه ناقش هذا الأمر بالفعل مع المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وإنه يعتزم إثارة هذه القضية في المباحثات المرتقبة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في شهر فبراير المقبل ومع الرئيس الصيني شي جين بينج في مارس.

