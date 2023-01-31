وقال المصدر ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ إنه "من المفترض أن يتسلم سلاح البحرية بالجيش الروسى فى مارس القادم فرقاطة الأدميرال غولوفكو التى تم تطويرها في إطار المشروع الحكومي رقم 22350".

وأضاف المصدر، الذى رفض الكشف عن هويته، أن "الخطط الحالية تشير إلى أن تسليم السفينة للجيش من المفترض أن يجري في مارس المقبل، لكن الموعد المحدد للتسليم تحدده القيادة العليا لسلاح البحرية".

وكانت روسيا قد بدأت بتطوير هذه السفينة عام 2012، و أنزلتها إلى المياه أول مرة عام 2020، لتكون ثالث سفينة يتم صنعها في إطار المشروع الحكومي رقم 22350، ومن المفترض أن تضمها إلى الخدمة لصالح الأسطول الشمالي فى الجيش.

ويبلغ طول هذه السفينة 135 مترا، وعرضها 16 مترا، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 5400 طن، ويمكنها الإبحار بسرعة 29 عقدة بحرية، وقطع مسافات تصل إلى 4500 ميل بحري في كل مهمة، وحمل طاقم يصل عدد أفراده إلى 190 شخصا.

وتضم منظومة تسليحها صواريخ "كاليبر" المجنحة الروسية البعيدة المدى، ومدافع إيه -192 من عيار 130 ملم، ومنظومة صواريخ "ريدوت" للدفاع الجوي، ومنظومات إلكترونية مضادة للغواصات، ومنظومات صاروخية مضادة للأهداف البرية والبحرية، كما جهزت بمنصات لحمل مروحيات "كي آه ـ 27 بي أل" الروسية.