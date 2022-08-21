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روسيا: قواتنا البحرية دمرت مستودعا للذخيرة تابعا للقوات الأوكرانية في أوديسا

الأحد، 21 أغسطس 2022 06:25 م
روسيا: قواتنا البحرية دمرت مستودعا للذخيرة تابعا للقوات الأوكرانية في أوديسا الجيش الروسى
كتب أحمد عرفة

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قالت وزارة الدفاع الروسية إن قوات البحرية دمرت بصواريخ "كاليبر" مستودعا للذخيرة تابعا للقوات الأوكرانية في منطقة أوديسا، كان يحوى أنظمة صواريخ "هيمارس" الأمريكية ، وفقا لروسيا اليوم.

 

وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن صواريخ كاليبر البحرية بعيدة المدى عالية الدقة دمرت بالقرب من قرية مايورسكوي في أوديسا مستودع ذخيرة يحتوي على أنظمة إطلاق الصواريخ الأمريكية من طراز هيمارس" وأنظمة غربية الصنع مضادة للطائرات.

وتابعت وزارة الدفاع الروسية :، استهدف سلاح الجو الروسي مستودع وقود تابع للواء الدفاع الإقليمي الأوكراني رقم 102، من خلال غارة جوية نفذها الطيران العملياتي والتكتيكي، مشيرة إلى أن المستودع كان يحتوي على أكثر من 100 طن من الوقود للاليات العسكرية هناك.


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