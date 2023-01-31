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التنظيم والإدارة: سنعلن لاحقا عن 30 ألف وظيفة معلم مساعد فصل لصالح "التربية والتعليم"

الثلاثاء، 31 يناير 2023 12:59 م
التنظيم والإدارة: سنعلن لاحقا عن 30 ألف وظيفة معلم مساعد فصل لصالح "التربية والتعليم" الدكتور صالح الشيخ
كتبت ريهام الباشا

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أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن مسابقة لشغل 30 ألف وظيفة معلم مساعد فصل لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لاحقا، وذلك على موقع بوابة والوظائف الحكومية التابعة للجهاز.
 
ومن المقرر أن يعلن الجهاز عن شغل عدد من الوظائف لصالح عدد من الهيئات التابعة لوزارة النقل، إلى جانب وظائف أخرى شاغرة لصالح الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
 
ويهيب الجهاز بالراغبين في البحث عن فرصة عمل بالجهاز الإداري للدولة متابعة بوابة الوظائف الحكومية ورابطها https://jobs.caoa.gov.eg/ ، والالتزام بالإرشادات والشروط الموضحة بكل مسابقة.

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