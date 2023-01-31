التنظيم والإدارة يعلن حاجة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية لتعيين 6مهندسين

كتبت ريهام الباشا

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن حاجة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ل تعيين عدد (6) مهندسين، منهم 5 مهندسين تخصص مدني ومهندس سلامة سفن تخصص ميكانيكا، بالمستوى الوظيفي الثالث (ج)، وذلك وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية .

ويمكن للراغبين في التقدم الإطلاع على الشروط والتقديم على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/ ، اعتبارا من 15/ 2/ 2023 حتى 2/ 3 / 2023 .

يشترط فيمن يتقدم للتعيين في الوظيفة المُعلن عنها ما يلي:

1- أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية.

2- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

3- ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

4- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

5- ألا يزيد السن المتقدم عن 30 عاماً في تاريخ نشر الإعلان.

6- أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس هندسة في التخصص المطلوب.

7- أن يكون مقيدا في نقابة المهندسين.

8- أن يجتاز بنجاح كافة الامتحانات المقرره لشغل الوظيفة.

9- أن يجتاز بنجاح الكشف الطبي، وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات..

10- تقديم إقراراً بقبول العمل في أي مكان بجمهورية مصر العربية وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل بالهيئة.

11- سداد مبلغ مقداره (24) جنيهاً (أربعة وعشرون جنيهاً فقط لاغير) لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بكافة فروع البنوك الآتية :- ( البنك الأهلى المصرى – بنك مصر – بنك القاهرة) والتى تعمل في نظام التمويل الحكومى بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 781200/450/9 حـ/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية ، بخلاف مصروفات الإيداع.

المستندات المطلوبة على أن تكون جميعها أصلية ملونه بصيغة JPG :-

1. صورة شخصية للمتقدم .

2. بطاقة الرقم القومي سارية (وجهين).

3. صحيفة حالة جنائية سارية و موجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهين بحسب الأحوال) .

4. المؤهل الدراسي.

5. المؤهل الأعلى (إن وجد).

6. كارنيه القيد بنقابة المهندسين (ساري)

7. الموقف من الخدمة العسكرية ذكور أو الخدمة العامة إناث.

8. شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

9. إيصال الإيداع البنكي.

- لن يُلتفت للطلبات ما لم تكن المستندات أصلية ملونة بإستثناء الموقف من الخدمة العسكرية.

- يجب رفع أصول المستندات المشار إليها بعاليه بصيغة (jpg).

- يُرجى التأكد من المرفقات قبل تحميلها وفي حالة عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة ستيم رفض الطلب.