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الأزهر يخفض أسعار كتبه الحديثة 30% تخفيفا على القراء ودعما للتثقيف

الثلاثاء، 31 يناير 2023 04:45 م
الأزهر يخفض أسعار كتبه الحديثة 30% تخفيفا على القراء ودعما للتثقيف زوار جناح الأزهر
كتب لؤى على

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يحرص جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب على تقديم خدمات متميزة لجمهوره، ومن بين هذه الخدمات الإصدارات الدينية والثقافية والعلمية باللغة العربية واللغات الأجنبية المختلفة والتي تصل لـ 13 لغة، من مختلف قطاعات الأزهر.
 
وتيسيرا على زوار جناح الأزهر ومحبي اقتناء الكتب، قرر الأزهر تخفيض ثمن الكتب الحديثة من اصدارات 2023 بقيمة 30%، والتي يبلغ عددها 40 إصدارا، منها: قضايا مجتمعية وحلول شرعية، وجوانب الإنصاف والإصلاح للمرأة في الشريعة الإسلامية، والتراث الأزهري ماضيه وحاضره، والجانب المعرفي للإلحاد، وجريمة الانتحار .. الأسباب وطرق الوقاية من المنظور الإسلامي، ودعوى الإسلاموفوبيا النشأة- الأسباب- الآثار - العلاج، والأعمال الفلسفية الكاملة للدكتور محمد غلاب.
 
ويشارك الأزهر الشريف -للعام السابع على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54 وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.
 
 ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.
 

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جناح الازهر بمعرض الكتاب

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