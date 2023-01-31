الأحكام الصادرة ضد الإرهابى يحيى موسى بعد إحالته للمفتى بـ"كتائب حلوان"

كتب إيهاب المهندس

مرت سنة على قرار الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والصادر فى 30 يناير 2022، بإحالة أوراق الإرهابي يحي موسي و9 آخرين للمفتي من أصل 215 متهما بقضية كتائب حلوان الإرهابية.

وخلال التقرير سنرصد الأحكام الصادرة ضد يحيى موسي ومطلوب للعدالة الذى شارك في تنفيذ العديد من العمليات العدائية عن طريق التحريض والتمويل.

ـ في 9 ديسمبر 2021، حصل على حكما بالمؤبد من الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، في اتهامه مع آخرين بالانضمام لجماعة إرهابية، وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج.

ـ في 14 يونيو من عام 2020، حصل من محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين رأفت زكى، وحسن السايس، وسكرتارية حمدى الشناوى، والمنعقدة بطرة، على حكما بالمؤبد وإدراجه على قوائم الإرهاب، في واقعة محاولة اغتيال اللواء مصطفى النمر مدير امن الإسكندرية الأسبق، واغتيال اثنين من طاقم حراسته.

ـ حصل على حكم بالإعدام فى 22 يوليو عام 2017، من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، فى قضية اغتيال الشهيد المستشار هشام بركات.