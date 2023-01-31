اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 31 يناير 2023 04:38 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بمنطقة غرب بورسعيد

الثلاثاء، 31 يناير 2023 04:21 م
إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بمنطقة غرب بورسعيد حادث تصادم -أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب 4 أشخاص بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، إثر حادث تصادم سيارتين بمنطقة غرب بورسعيد.
 
واستقبل مستشفى الزهور المركزى، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، محمد مبارك السيد 54 عامًا، ورمضان عباس مرسي 43 عامًا، ورمضان محمد احمد 58 عامًا، وسعيد رأفت الهواري 42 عامًا، مصابين بإصابات مختلفة نتيجة حادث تصادم سيارتين ملاكي أمام حقل "ظهر" للغاز الطبيعي غرب بورسعيد.
 
وتحُرر محضر بالواقعة، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصابين.
 
وفي سياق متصل، لقي شخصان مصرعمها، في الساعة الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، إثر انقلاب سيارة ملاكي أمام إحدى قرى غرب محافظة بورسعيد بطريق "بورسعيد - دمياط". 
 
واستقبل مستشفى النصر، التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، كلا من : محمد صلاح محمد على 35 سنة، ومحمد عبد الوهاب فريد بلال فرج 23 سنة، نتيجة تصادم سيارة ملاكى برصيف نادى الأبطال. 
 
وأكد مصدر طبي، أنه تم وضع الجثتين بمشرحة مستشفى النصر، تحت تصرف النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن.

بورسعيد

محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار محافظة بورسعيد

غرب بورسعيد

حادث بورسعيد



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة