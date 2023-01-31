إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بمنطقة غرب بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أصيب 4 أشخاص بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، إثر حادث تصادم سيارتين بمنطقة غرب بورسعيد.

واستقبل مستشفى الزهور المركزى، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، محمد مبارك السيد 54 عامًا، ورمضان عباس مرسي 43 عامًا، ورمضان محمد احمد 58 عامًا، وسعيد رأفت الهواري 42 عامًا، مصابين بإصابات مختلفة نتيجة حادث تصادم سيارتين ملاكي أمام حقل "ظهر" للغاز الطبيعي غرب بورسعيد.

وتحُرر محضر بالواقعة، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصابين.

وفي سياق متصل، لقي شخصان مصرعمها، في الساعة الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، إثر انقلاب سيارة ملاكي أمام إحدى قرى غرب محافظة بورسعيد بطريق "بورسعيد - دمياط".

واستقبل مستشفى النصر، التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، كلا من : محمد صلاح محمد على 35 سنة، ومحمد عبد الوهاب فريد بلال فرج 23 سنة، نتيجة تصادم سيارة ملاكى برصيف نادى الأبطال.

وأكد مصدر طبي، أنه تم وضع الجثتين بمشرحة مستشفى النصر، تحت تصرف النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن.