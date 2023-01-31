مصرع شاب فى حادث تصادم دراجتين بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

لقى شاب مصرعه، إثر تعرضه لحادث تصادم وقع بين دراجتين بخاريتين بالطريق الإقليمى تجاه بنها نطاق مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من مركز شرطة منيا القمح، يفيد إشارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بالطريق الإقليمى تجاه بنها بعد نزلة السعديين.

انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين نتيجة التخطى الخاطئ وذلك بالطريق الإقليمى تجاه بنها بعد نزلة السعديين، وأسفر الحادث عن مصرع" فارس إ أ" 21 عاما مقيم منيا القمح، وإصابة شاب آخر، تم الدفع بمرفق الاسعاف ونقل المصاب إلى مستشفى السعديين والتحفظ على المتوفى بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة ولحين اصدار قرارها بالدفن، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفى سياق متصل لقى 3 طلاب بكلية الطب وسائق مصرعهم، إثر تعرضهم لحادث تصادم وقع فى الساعات الأولى من صباح اليوم، امام كشك الغزالى، مدخل مدينة فاقوس محافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بلاغا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم أمام كشك الغزالى مدخل مدينة فاقوس، ووقوع وفيات.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة فاقوس، إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص وقوع حادث تصادم بين سيارتين جامبو وملاكى، مما أسفر عن وقوع وفيات وتطبيق السيارات عليهم، مما دفع قوات الأمن الدفع بقوات الحماية المدنية لاستخراج الجثامين، وتبين مصرع 3 طلاب بكلية الطب وسائق السيارة الجامبو، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقلهم إلى مستشفى فاقوس المركزى والتحفظ عليهم بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة كما تم رفع اثار الحادث من الطريق وتسير الحركة المرورية.