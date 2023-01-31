إصابة ربة منزل فى حادث انهيار مبنى من الطوب اللبن بقنا

أصيبت ربة منزل، اليوم الثلاثاء، في انهيار منزل من طابقين مبني من الطوب اللبن بمنطقة البهايجة التابعة لمركز الوقف شمال قنا.
تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة سيدة في حادث انهيار منزل مبني من الطوب اللبن ومكون من طابقين بمنطقة البهايجة بمركز الوقف شمال قنا، وعلى الفور انتقلت قوة من الحماية المدنية بقنا وتم انتشال السيدة التي تبلغ من العمر 55 عاما.
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
إصابة ربة منزل فى حادث انهيار مبنى من الطوب اللبن بقناالثلاثاء، 31 يناير 2023 03:26 م
اسعاف - أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيبت ربة منزل، اليوم الثلاثاء، في انهيار منزل من طابقين مبني من الطوب اللبن بمنطقة البهايجة التابعة لمركز الوقف شمال قنا.
الموضوعات المتعلقة
أمن قنا يكثف جهوده لضبط المتهمين بقتل معلم فى قرية الشيخية بمركز قفطالأحد، 25 ديسمبر 2022 11:22 ص
أمن قنا يكثف جهوده لفك لغز مقتل ربة منزل وطفل بطلقات ناريةالثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 11:37 ص
أمن قنا يكشف غموض العثور على طفلة متفحمة بجوار صندوق قمامة بنجع حمادىالسبت، 03 ديسمبر 2022 10:10 ص
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة