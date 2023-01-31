اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 يناير 2023 03:33 م
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إصابة ربة منزل فى حادث انهيار مبنى من الطوب اللبن بقنا

الثلاثاء، 31 يناير 2023 03:26 م
إصابة ربة منزل فى حادث انهيار مبنى من الطوب اللبن بقنا اسعاف - أرشيفية
قنا - صابر سعيد

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أصيبت ربة منزل، اليوم الثلاثاء، في انهيار منزل من طابقين مبني من الطوب اللبن بمنطقة البهايجة التابعة لمركز الوقف شمال قنا.


تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة سيدة في حادث انهيار منزل مبني من الطوب اللبن ومكون من طابقين بمنطقة البهايجة بمركز الوقف شمال قنا، وعلى الفور انتقلت قوة من الحماية المدنية بقنا وتم انتشال السيدة التي تبلغ من العمر 55 عاما.


تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.


 


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