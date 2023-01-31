أمين «البحوث الإسلامية» يتفقد اختبارات اختيار مبعوثى الأزهر لدول العالم

تفقدَّ الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد الاختبارات التحريرية لمسابقة الابتعاث الخارجى للعام الحالى، والتى تُعقد كمرحلة أولى فى مقر كليات جامعة الأزهر بالدراسة وتستمر حتى نهاية الأسبوع الجارى، حيث رافقة فى هذه الجولة د. محمود الهوارى الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني.

ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية للاختبارات بعد إعلان الناجحين من المرحلة الأولى، حيث سيتأهل من يجتاز المرحلة الثانية وهى الاختبارات الشفوية إلى مرحلة المقابلة الشخصية، والتى يتم من خلالها تحديد المرشحين بشكل نهائى بما يضمن تحقيق العدالة فى معايير الاختيار لمن سيمثلون مصر والأزهر فى دول العالم.

وبدأت أمس الاختبارات التحريرية للمتقدمين لمسابقة الابتعاث الخارجى لدول العالم للعام الحالى، وذلك بمقر كليات اللغة العربية، وأصول الدين، والشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة، كمرحلة أولى لاختيار أفضل الكوادر لتمثيل مصر والأزهر الشريف، حيث تم تقسيمها على أيام وتستمر لآخر الأسبوع الجاري.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد: أن الاختبارات التحريرية تأتى كمرحلة أولى تمهيدًا لاختيار أفضل الكفاءات العلمية التى ستمثل الأزهر الشريف فى الكثير من دول العالم، حيث يعد الاختبار التحريرى هو المرحلة الأولى للاختيار، وسيعقبه الاختبار الشفوى والمقابلة الشخصية.

أضاف عياد أن الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، يولى اختيار المبعوثين اهتمامًا كبيرًا، نظرًا للدور المهم الذى تبذله بعثات الأزهر الشريف فى جميع دول العالم، وما يتميزون به من قدر عال من المعرفة والثقافة، لتمثيل المنهج الوسطى الأزهرى الذى يرسخ للاعتدال والتسامح والحوار وقبول الآخر واحترام التعددية، والعمل على مواجهة التحديات المعاصرة التى تختلف باختلاف المجتمعات والدول والثقافات.

أوضح الأمين العام أن الاختبارات التحريرية تتم بنظام الامتحانات المتبع فى الجامعة، لضمان الشفافية الكاملة فى عملية الاختيار بما يحقق الهدف الأسمى لرسالة الأزهر العالمية.