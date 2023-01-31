أمطار متوسطة ببعض مدن وقرى القليوبية والمحافظة ترفع حالة الطوارئ.. صور

القليوبية - إبراهيم سالم

شهدت عدد من مدن وقرى محافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض الأنحاء، بعد منتصف نهار اليوم، وسط نشاط ملحوظ في حركة الرياح من الساعات الأولى من اليوم، وظهور سحب متقطعة بسماء المحافظة، وانخفاض بدرجات الحرارة، وسط إعلان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية حالة الطوارئ لمواجهة أية تداعيات جديدة للطقس.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد، اليوم الثلاثاء، انخفاضا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء يصاحب ذلك نشاط للرياح يزيد الاحساس ببرودة الطقس، ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة، وأمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

كما يشهد اليوم اضطراب فى الملاحة البحرية ليلا على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 50: 70 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 3: 4.5 متر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 18 درجة والصغرى 8 درجات، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 9 درجات، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجات.



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