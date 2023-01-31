"مياه المنوفية" تتعامل مع تجمعات مياه الأمطار فى مدينة شبين الكوم

المنوفية - محمود شاكر

تعرضت محافظة المنوفية اليوم لموجة من الطقس السيئ أدت إلى هطول أمطار متوسطة على أماكن متفرقة بمركز شبين الكوم.

وأعلن الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، عن رفع درجة الاستعداد القصوى لانتشال المياه لمنع حدوث الشلل المرور، بالإضافة إلى انتشار فرق من الشركة لتسليك البالوعات فى حالة حدوث أى انسداد لها، بالإضافة إلى انتشار سيارات الكسح لشفط المياه، لتسيير حركة المرور لعدم حدوث تكدس مرورى.

وقال نجيب إنه تم شفط تجمعات مياه الأمطار بأماكن متفرقة بمدينة شبين الكوم مؤكدا أن باقى الأفرع التابعة للشركة على أتم الاستعداد بكافة معداتها لشفط تجمعات مياه الأمطار حفاظا على انتظام الحركة المرورية.