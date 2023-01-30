نائب محافظ المنيا يتفقد أعمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

أجرى الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا ، جولة تفقدية لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية المعصرة بمركز ملوي، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بوصول جميع الخدمات التي من شأنها توفير حياة كريمة لكافة فئات المواطنين، من خلال تلك المشروعات التي تشهدها أرض محافظة المنيا، حيث تحظى قرية المعصرة بمركز ملوي، بنصيب كبير من المشروعات التي يجرى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد السايس رئيس مدينة ملوي، ممثلي جهاز التعمير بالمنيا، وأحمد العمدة مدير مؤسسة حياة كريمة بالمنيا وممثلي عدد من الجهات المعنية.

تفقد نائب المحافظ، عددا من المشروعات الجاري تنفيذها بقرية المعصرة، حيث شملت الجولة تفقد الأعمال الإنشائية للوحدة الصحية، وكذلك أعمال التشطيبات لمبنى خدمات مركز تنمية الاسرة التابع للتضامن الاجتماعي، ومجمع الخدمات الزراعي، وكذلك الوحدة البيطرية ومركز شباب المعصرة ومكتب البريد، كما تفقد التجهيزات الخاصة بمجمع الألبان واستمع لمراحل الإنتاج بالمجمع.

وجه نائب المحافظ الوحدة المحلية بالتنسيق مع الجهات القائمة على تنفيذ الأعمال لدفع العمل وتذليل كافة العقبات، كما وجه باستمرار أعمال التشجير ودهان البلدورات، كما تفقد نائب المحافظ مدخل القرية للبدء في رصفه بالبازلت، موجها برفع جميع الاشغالات وإزالة كافة التعديات على حرم الطريق.

كما شهد نائب المحافظ خلال جولته التفقدية، ورشة تدريبية، نفذتها إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي بالديوان العام للمحافظة لمجموعة من أطفال قرية المعصرة، وذلك بمكتبة مؤسسة حياة كريمة "كتابك".

أوضح نائب المحافظ، أنه يجري العمل في 192 قرية و757 تابعا بنطاق 5 مراكز مستهدفة، مؤكدا أن الهدف من الجولات متابعة العمل الجاري على أرض الواقع واكتشاف المشكلات التي تظهر والعمل على حلها بشكل لحظي حتى يتم الانتهاء من المشاريع في جميع القطاعات وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية، وبما يحقق رضا المواطن المنياوي.