ميناء دمياط يستقبل 14 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

دمياط - معتز الشربينى

أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 14 سفينة، بينما غادر عدد 10 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة، منها ناقلة الغاز المسال (HOEGH GIANT ) والتى ترفع علم سنغافورة ويبلغ طولها 294 مترا وبعرض 45 مترا، والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 64 ألف طن من الغاز المسال.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 47667 طن تشمل: 18681 طن يوريا و3900 طن خميرة و4020 طن أسمنت و446 طن بطاطس و1527 طن رمل و19093 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 19701 طن تشمل: 16992 طن قمح و502 طن ذرة و 503 طن ابلاكاش و 194 طن كسب عباد و 552 طن صويا و492 طن حديد و73 طن خشب زان و1826 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 393 طنا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 725 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 170 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3473 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 52287 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 111026 طنًا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5812 شاحنة.

كما تمكنت الإدارة العامة للترانزيت بجمارك دمياط برئاسة صفوه عوض والي مدير عام الترانزيت بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحه التهرب الجمركي والأمن الجمركي وإدارة الاستخبارات والإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائي والجهات الرقابية بميناء دمياط من ضبط محاولة تهريب كمية من عجينة يشتبه أن تكون من جوهر الحشيش الخام المخدر داخل صفائح معدنية بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك.